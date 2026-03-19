El sector de la movilidad eléctrica vive un momento histórico con la llegada inminente a Europa del auto chino eléctrico que marca un antes y un después en autonomía y potencia. Se trata del Denza Z9 GT, un modelo que ya se posiciona como el coche eléctrico con mayor autonomía del mundo, superando los 1000 kilómetros con una sola carga y ofreciendo una potencia impresionante de más de 1100 caballos de fuerza. Fabricado por Denza, la marca premium china especializada en vehículos eléctricos de lujo y filial de BYD, este shooting brake (carrocería híbrida caracterizada por un techo alargado y un portón trasero, comúnmente con enfoque deportivo) de cinco plazas mide 5,195 metros de largo y 1,5 metros de alto. Su diseño combina elegancia y practicidad, con una carrocería que se extiende de forma ovalada hacia la parte trasera, ofreciendo un habitáculo amplio y confortable para sus ocupantes. En cuanto a rendimiento, la versión con mayor autonomía del auto chino eléctrico incorpora tres motores eléctricos (uno en el eje delantero y dos en el trasero) que entregan 1156 CV (caballos de fuerza), alcanzando una velocidad máxima de 270 km/h. Esta potencia supera en 189 CV a la variante eléctrica con menor autonomía. Además, existe una opción más accesible con un único motor de tracción trasera que ofrece 503 CV y una velocidad punta de 240 km/h. Europa se prepara para recibir este hito de la ingeniería china. Aunque la llegada estaba prevista para finales del año pasado y se ha postergado ligeramente, todo indica que el Denza Z9 GT podrá adquirirse en el continente durante este mismo año 2026. No será el único modelo de la marca en desembarcar: en los próximos meses también se espera la llegada del Denza D9, un monovolumen grande con capacidad para hasta siete plazas. Este lanzamiento refuerza la apuesta de BYD por el mercado europeo a través de su filial premium Denza. Pese a las fluctuaciones en las ventas globales, la confianza de la compañía china en sus productos eléctricos de alto rendimiento es total. El Denza Z9 GT no solo destaca por su autonomía récord de más de 1000 kilómetros y sus más de 1100 caballos de fuerza, sino que representa el avance tecnológico que está redefiniendo la movilidad sostenible. Con su combinación de lujo, potencia extrema y una autonomía, este modelo de BYD se convierte en el referente absoluto para quienes priorizan viajes largos sin preocupaciones por la recarga.