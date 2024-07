PAE inaugura megaproyecto eólico de u$s 600 millones, el primer gran paso del "plan Bulgheroni" en Brasil

"Novo Horizonte". Así se llama el megacomplejo de generación renovable que Pan American Energy (PAE) inauguró en Bahia, tras una inversión de más de 3000 millones de reales (u$s 600 millones) en 20 meses. Es, también, la apertura de un nuevo horizonte para el grupo argentino.

"Entrar al mercado brasileño con este proyecto es un gran orgullo. No es un proyecto más. Es un proyecto emblemático. Más que duplica a los anteriores proyectos eólicos que hemos desarrollado", celebró su CEO, Marcos Bulgheroni, quien pisó por primera vez el sitio para el acto de corte de cintas, realizada este miércoles. "Estamos apostando a que Novo Horizonte sea el primero de muchos proyectos de inversión en los años venideros", agregó, en clara señal de que este pie, fuerte, que PAE puso en el país vecino será el primero de varios.

En tal sentido, la próxima escala sería la expansión del complejo con un parque solar, que agregue otros 400 megawatts de capacidad. Pero Bulgheroni también tiene en mente capitalizar otras oportunidades en el mercado brasileño, vinculadas con el core histórico del grupo: el oil & gas. La exportación del gas de Vaca Muerta, donde PAE es uno de los principales productores, destaca en las primeras líneas de su agenda.

Hacía tiempo que PAE tenía a Brasil en la mira. Una década atrás, tuvo la posibilidad de quedarse con un área off shore que dejaba BP, uno de sus accionistas. Por lo pronto, con el complejo eólico, el primer paso ya está dado. Novo Horizonte, decidido en 2020 y anunciado en 2021, comenzó su construcción mayo de 2022. Finalizó en 20 meses. En 2700 hectáreas, está conformado por 94 aerogeneradores distribuidos en 10 parques, que le dan una capacidad de generación de 423 megas. Conectado, y habilitado comercialmente desde marzo, generaré el equivalente al consumo eléctrico de 1 millón de hogares.

El equipo brasileño de PAE, liderado por el argentino Alejandro Catalano, vio 30 locaciones en distintos puntos de Brasil para definir el lugar. Ganó Bahia por sus vientos y el nivel de radiación solar. Construido greenfield en lo más profundo del Estado, hubo que firmar 680 contratos con dueños de tierras. Atraviesa seis municipios: Novo Horizonte, Boninal, Ibitiara, Piatá, Oliveira dos Brejinhos y Brotas de Macaúbas.

Durante su obra -a cargo de Andrade Gutierrez-, se generaron 3200 empleos. Requirió 8 millones de horas de trabajo sin incidentes fatales, una marca inédita para Brasil, resaltó Bulgheroni. Fue el parque eólico que recibió la habilitación número 1000 en Brasil. Está entre los 10 más grandes de ese país.

Del total de la inversión, PAE puso el 60%. El resto se financió con fondos del Bndes y del Banco del Nordeste. "Es un proyecto merchant, en el que tomamos el riesgo", explicaron en PAE. Significa que se repagará con la venta de energía en mercado libre, a compradores privados. Ya tiene 18 clientes. Se espera que el complejo genere entre u$s 80 millones y u$s 100 millones al año, con los niveles actuales de precios de la energía. Con ese flujo, estaría cubierto el riesgo de la deuda.

Según Bulheroni, Novo Horizonte pone a PAE en otra liga: la de player global. "En PAE, estamos determinados a ser protagonistas de la transición energética", dijo Bulgheroni, frente a una centena de invitados, entre quienes estaban el Ministro de Energía y Minas de Brasil, Alexandre Silveira; y el gobernador de Bahia, Jerónimo Rodrigues.

Explicó qué significa eso para él. "Nadie sabe cuál será la energía del futuro. Lo más lógico y probable es que sean muchas energías que compitan y, a la vez, trabajen en conjunto. Eso es para nosotros la transición energética", afirmó.

Por eso, PAE avanzó ya en 2016, con el desarrollo de su primer parque eólico en la Argentina (Garayalde, en Chubut). Más adelante, se asoció con Genneia en otros dos -Chubut Norte III y IV-, cerca de Puerto Madryn. Entre todos, hoy tiene una capacidad de generación verde de 164,15 megas. Le dio, también, el expertise necesario para este nuevo hito que es Novo Horizonte.

Marcos Bulgheroni, CEO de PAE: "Este proyecto nos pone en otra liga".

No es el único camino que transita el grupo hacia ese futuro que describió su CEO. Incursionó en litio, con exploración en Catamarca. La inversión hecha en su refinería de Campana, de u$s 1500 millones, le permite producir combustibles de bajo contenido de azufre. El gas de Vaca Muerta, al que PAE apuesta fuerte, también es vital en esa transición. En tal sentido, Bulgheroni considera que, para el desarrollo pleno de los recursos de la formación, el mercado regional es condición necesaria pero no suficiente. Por volumen, podría aportar no más de 20 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) a la producción actual de Vaca Muerta. Para ganar escala, hace falta pensar en el mundo y GNL es la sigla clave. Por lo pronto, a plazo más cercano, la exportación a Brasil despierta interés. Lo cree inevitable: la declinación de Bolivia es inexorable y Brasil necesitará no sólo reemplazar ese gas, sino asegurarse el abastecimiento del fluido adicional que necesitará para alimentar su crecimiento. Esa ventana de tiempo no será eterna. Al menos, no lo creen así los brasileños, que ven útil al gas de Vaca Muerta hasta que empiecen a explotar el propio en el Pre-Sal. Pero importantes players de la industria no están tan convencidos de eso.

Entre tanto, Bulgheroni continuará con su plan, que tiene dos nortes alineados: transición energética e internacionalización: Brasil es el sexto país en el que opera, después de la Argentina, México, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

"En américa latina, tenemos dos grandes ventajas. La primera es que el punto de partida en esta transición es fantástico. En la región, el mix de energía de carbón, de fuel-oil, es bajo. Y, al contrario, el de renovables y fuentes bajas en carbón, como el gas natural y la energía hídrica, es alto", explicó.

"La segunda ventaja es que tenemos enormes recursos disponibles. Los recursos de viento del nordeste de Brasil y de radiación solar en el norte son de los mejores del mundo. Por supuesto, también están los hídricos. Y los del gas. Realmente, tenemos los recursos. Tenemos los condimentos para el desarrollo", aseguró.