Otro conflicto gremial también afectaría los vuelos de JetSmart en la previa de Semana Santa

Los vuelos previstos por JetSmart para el fin de semana extra largo de Semana Santa podrían verse afectados por un conflicto sindical que empleados de la low-cost mantienen con la empresa. La Asociación Sindical de Trabajadores de JetSmart (ASTJ) anunció "un quite de colaboración" por 15 días corridos ante la falta de respuesta de la aérea a los pedidos de mejoras en las condiciones laborales y salariales.

"Desde inicios de febrero, hemos realizado reclamos que hasta la fecha no fueron respondidos. Por lo tanto, en asamblea decidimos llevar adelante medidas de acción directa progresivas. No haremos horas extras ni otras tareas que no sean las propias y nos sean requeridas", explicó una comunicación encabezada por Diego Bitschin, secretario general del gremio.

Bitschin afirmó que "para dar cumplimiento a la formalidad legal se realizó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo" y remarcó que durante el tiempo que dure el quite de colaboración no se hará actividad alguna en los días libres ni guardias fuera del horario del turno. También, advirtió que "de persistir el silencio de la empresa ante los justos reclamos" tomarán "medidas más drásticas".

Al respecto, desde JetSmart, le aseguraron a El Cronista que se encuentran trabajando en "el análisis de lo conversado con el sindicato" y adelantaron que esperan continuar con el diálogo en los próximos días. Desde Aeroparque y Ezeiza, la aerolínea de bajo costo cuenta con 18 rutas que conectan localidades de la Argentina y ofrece vuelos a cuatro países: Chile (Santiago), Paraguay (Asunción), Brasil (Río de Janeiro) y Perú (Lima).

La decisión se suma al cese de operaciones que informaron que llevarán adelante el 5 de abril representantes del sindicato de la Administración Nacional de Aviación Civil (ATE-ANAC). En caso de concretarse, esta medida de fuerza tendrá lugar el miércoles previo al fin de semana de Semana Santa e impactará en la actividad de los 54 aeropuertos de la Argentina.

Los trabajadores reclaman el incumplimiento de los plazos acordados en la última mesa técnica paritaria. El gremio, a cargo del secretario general, Alejandro Garzón, envió una notificación con el detalle de la medida de fuerza, que podría generar demoras y cancelaciones de vuelos en uno de los momentos de mayor actividad turística del año.

"En nombre y representación de la Coordinación Nacional ATE-ANAC, informamos que no se han cumplido los plazos fijados en la última mesa técnica paritaria, en donde se había acordado convocar una nueva reunión", expresaron las autoridades sindicales en un comunicado difundido.

"La oficina de Empleo Público no cumplió con los plazos acordados en relación a la modificación de la asignación por desempeño, yendo a un criterio de 1,5% por año y a la suba de la unidad retributiva 20% por encima de la paritaria general", reclamaron.



Entre los motivos que originaron la medida de fuerza, también señalaron los incumplimientos"en materia de acuerdos políticos y la falta de respuesta a los llamados a la Administradora Nacional" de la Directora General de la Dirección Legal, Técnica y Administrativa.