Ola plant-based: abrieron una hamburguesería vegana y planean facturar $ 60 M por mes

El boom hamburguesero ya pasó, pero eso no quiere decir que no sigan apareciendo nuevos jugadores con propuestas diferentes. Sin hacer mucho ruido abrió Joy Plants & Burgers, una cadena 100% plant based con un primer local ubicado en el corredor Donado-Holmberg. Sus fundadores tienen pensado abrir dos sucursales más antes de fin de año y luego crecer con franquicias .

El proyecto, en realidad, comenzó a gestarse bastante antes. En mayo del año pasado Patricio Lescovich, fundador de la hamburguesería Kevin Bacon (hoy renombrada KB), abrió una propuesta vegana en Palermo, solo con delivery y bajo el nombre de Vegan Fox. De marca virtual mutó a local físico y su performance llamó la atención de Matías Cabrera, creador de Hell's Pizza; y Juan Martín Ferraro, socio de SushiClub. Ellos se acercaron para potenciarla con nuevos locales y franquicias, sin embargo, no todos se subieron al barco.

Joy debutó con un local en el DoHo. El lugar se convirtió en un polo gastronómico con varias marcas.

Los socios de Lescovich en Vegan Fox no estuvieron de acuerdo con el plan por lo que él optó por correrse y armar una propuesta desde cero junto a Cabrera y Ferraro. "Le sumé algunos factores que para mí le faltaban a Vegan Fox. Por ejemplo, tener una alianza estratégica como la que tenemos con Felices Las Vacas que nos hace un blend específico y eso nos permite generar una identidad", asegura.

Arranque de bajo perfil

El primer local de la cadena abrió en Villa Urquiza (Donado, entre La Pampa y Sucre) sin una inauguración resonante por un motivo estratégico. "No hicimos una apertura formal porque queremos hacer ajustes, ver que la cocina funcione bien y, por ahora, la respuesta fue positiva. Queremos hacerlo correr un mes y después salir con todo ", indica.

La próxima apertura se producirá en Belgrano, en el Pasaje Echeverría, y será la primera franquicia de la marca. En tanto, el tercer local estará en Olivos. "La idea es replicar el modelo de Hell's Pizza que puso tres locales potentes, hacerlos exitosos y después vender franquicias", describe Lescovich.

En total contarán con ocho hamburguesas y tres opciones de sándwich de pollo a base de plantas.

Serán locales con entre 50 y 60 cubiertos con una propuesta de autoservicio y un menú puramente con productos a base de plantas. Habrá ocho opciones de hamburguesas de sustituto de carne vacuna, tres de pollo y otros acompañamientos, como papas fritas, nuggets, mac and cheese. Por el lado de las bebidas se puede comprar gaseosa, cerveza y kombucha.

"Es como un McDonald's vegano", puntualiza el emprendedor. La idea es competir contra el fast food apuntando no solo a los veganos y vegetarianos, sino también a los flexitarianos. "Es una carta sencilla sin muchos ingredientes ni cosas complicadas", señala. A su vez, el mobiliario de los locales estará hecho de plástico reciclado y todo el packaging es compostable.

Pionero en el mundo de las plantas

Antes que las grandes cadenas hamburgueseras se subieran a la ola plant-based, Lescovich fue uno de los pioneros en sacar una opción vegana. En octubre de 2020 presentó la NotKevin en alianza con la startup chilena NotCo. Hoy todavía forma parte de la sucursal de KB en Palermo (rebautizada luego de que el propio Kevin Bacon se enterara de su existencia en la TV estadounidense), aunque no descarta transformarla. "Si a esta marca le va bien, tengo planeado convertir ese local en un Joy", asegura.

El cuarto local, esperan, estaría ubicado en Palermo. Luego podrían desembarcar en Nordelta.

La inversión inicial para los locales varía entre los u$s 70.000 y los u$s 110.000. En el caso de los franquiciados, a este monto se le suman los u$s 15.000 de royalty y un fee mensual del 4% sobre las ventas. Desde la compañía estiman facturar alrededor de $ 15 millones por mes en cada sucursal. "De acá a marzo proyectamos unos $ 60 millones mensuales con los tres locales abiertos", indican.

Primero el plan está enfocado en crecer en el territorio porteño y luego conquistar la provincia de Buenos Aires. Más tarde, prevén expandirse a nivel regional. "Como Felices Las Vacas está expandiéndose a Uruguay y Chile, la idea sería ir a esos dos mercados si nos internacionalizamos", concluye.