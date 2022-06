La inquietante amenaza de Kevin Bacon al enterarse que una hamburguesería argentina lleva su nombre

En la noche del lunes, el actor Kevin Bacon visitó "Late Night" de Jimmy Kimmel donde el conductor le presentó un dato desconocido: en Buenos Aires, en el barrio de Palermo , existe un local de hamburguesas con su nombre y cara.

"Quería preguntarte algo muy raro, este es un restaurante de comida rápida en Argentina y parece que se llama Kevin Bacon Fast Good", le comentó Jimmy Kimmel.



Aunque Bacon no parecía muy feliz al respecto y le contestó: "Mirá, claramente no tuvieron una aprobación para usar esa foto. No es una buena foto, es una cara de payaso".

A pesar de que Kimmel quiso bromear al respecto, el actor dio una respuesta que alarmó a los dueños de la hamburguesería. "Mañana voy a hablar con mis abogados. Vamos a arreglarlo".



Según indicó el periodista Kevin Aiello en su cuenta de Twitter, luego de la entrevista "la hamburguesería cambio el nombre y borró cualquier referencia con el actor".