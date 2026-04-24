El sector acerero y automotriz de México y Canadá, dos de los ramos más afectados por las tarifas arancelarias de Donald Trump, recibieron una bocanada de oxígeno, pues el Departamento de Comercio de Estados Unidos abrió la puerta para reducir los aranceles a la mitad. La dependencia estadounidense anunció un mecanismo de cumplimiento que permitiría a las empresas mexicanas y canadienses que cumplan esos requisitos reducir la tarifa arancelaria de 50% a 25%. Este mecanismo de excepción aplicará para el acero y aluminio proveniente de ese país, así como a las autopartes para vehículos ligeros y pesados. El año pasado, estos tres sectores fueron los que recibieron el mayor impacto por la política arancelaria de Donald Trump, bajo la sección 232, que implica seguridad nacional. Como ejemplo, las exportaciones acereras de México hacia Estados Unidos cayeron 29% el año pasado, mientras que la de autopartes se contrajo 2.21% y los vehículos terminados bajaron 3.7%. De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, esta disposición beneficiará a grandes productores automotrices de ese país, incluyendo los “tres grandes”: General Motors, Ford y Stellantis. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el Federal Register publicó la lista de procedimientos y requisitos que permitirá a algunos productores de acero y aluminio enviar productos con menos aranceles para el sector automotriz pesado de Estados Unidos. “Este procedimiento estaba pendiente, y no se podía tener acceso a estos beneficios, lo cual se ha venido insistiendo en las reuniones que se han tenido con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos de manera recurrente”, señaló la dependencia. Las empresas que podrán acceder a este beneficio deben cumplir con las reglas de origen del TMEC; procesar el fundido y colado en la región; ser un proveedor directo o indirecto de la industria automotriz pesada de Estados Unidos; y tener un plan con nuevos compromisos de producción en Estados Unidos. El anuncio fue publicado apenas unos días después de que el Embajador Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, realizó una visita de Estado a México, como parte de las conversaciones para la revisión del TMEC.