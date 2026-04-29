En un contexto donde la experiencia en el punto de venta es clave para el negocio de smartphones, la conectividad se consolida como un habilitador estratégico. Mirgor, grupo argentino con más de 40 años de trayectoria y presencia en sectores como autopartes, electrónica y retail, avanza en la transformación de base tecnológica para acompañar el crecimiento de su operación comercial. Con más de 60 puntos de venta a nivel nacional —entre locales e islas en centros comerciales de una reconocida marca global de celulares—, la compañía requiere una plataforma capaz de garantizar disponibilidad, velocidad y estabilidad en cada interacción con el cliente. Procesos como validaciones de stock, medios de pago, gestión administrativa y transferencia de datos necesitan de un entorno robusto y sin interrupciones. En este escenario, Metrotel se posiciona como socio tecnológico clave en la evolución de la red de Mirgor. La relación entre ambas compañías se inició en la pospandemia con dos enlaces activos y fue escalando de manera sostenida, acompañando las necesidades del negocio. Actualmente, cerca del 30% de los puntos de venta en AMBA operan con enlaces dedicados de 200 Mbps, diseñados a medida de cada locación. Esta capacidad permite no solo mejorar la performance, sino también optimizar la estructura de costos. “El equilibrio entre calidad de servicio y eficiencia económica es fundamental para nuestra operación. En ese sentido, encontramos en Metrotel una propuesta flexible que se adapta a nuestras necesidades”, explica Lucas Carballo, analista de comunicaciones y networking de Mirgor. Los resultados se reflejan en indicadores concretos: la mejora en la calidad del servicio permitió reducir en un 25% los tickets asociados a incidencias, que previamente representaban cerca del 50% del total. Esta optimización impacta directamente en la continuidad operativa y en la eficiencia de los equipos técnicos. Al mismo tiempo, la evolución de la infraestructura tuvo un efecto positivo en la experiencia del cliente. En particular, en los procesos de migración de datos entre dispositivos —clave en la venta de smartphones—, donde se registraron mejoras de hasta el 35% en la eficiencia del traspaso de información. “La conectividad es un componente crítico en nuestra operación. Mejorar su performance nos permitió ofrecer una experiencia más ágil y confiable en cada punto de venta”, agrega Carballo. Desde Metrotel destacan que este tipo de resultados se apoyan en tres pilares: soluciones a medida que optimizan la inversión, una red de alta disponibilidad con monitoreo continuo que garantiza altos niveles de disponibilidad, y un modelo de atención personalizada que permite acompañar de forma cercana la evolución de cada cliente. Este enfoque resulta especialmente relevante en entornos dinámicos como el retail, donde la apertura de nuevos locales y los picos de demanda exigen una infraestructura flexible y escalable. Este caso refleja cómo la articulación entre una operación en crecimiento y un proveedor de conectividad con foco en calidad, eficiencia y cercanía puede traducirse en mejoras concretas del negocio. En un mercado cada vez más exigente, contar con una base tecnológica preparada para sostener la experiencia del cliente se convierte en un diferencial competitivo clave. De cara a los próximos meses, Mirgor apuesta a profundizar su estrategia de modernización, escalando este modelo hacia nuevas locaciones y consolidando una arquitectura TIC capaz de acompañar su crecimiento en el segmento.