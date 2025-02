Newsan agranda su cartera de alimentos: empezará a exportar mejillones a Europa

Como parte de su inversión de u$s 22 millones, Newsan Food, la división de alimentos del grupo basado en Tierra del Fuego, empezará a exportar mejillones a Europa a en el último trimestre del año. De esta forma, este producto se sumará a las truchas y langostinos que ya envía a más de 70 países.

Es la primera vez que se cultivan mejillones a gran escala en el país. Hasta ahora, en volúmenes industriales, se importaban exclusivamente de Chile. La primera cosecha de Newsan Food fue de 10 toneladas, que ya se envió completamente a Buenos Aires para su consumo 100% en el mercado local. La capacidad del proyecto es de 1500 toneladas anuales, a razón de 120 toneladas al mes. De las 1500 toneladas anuales, volumen que Newsan Food alcanzará ya este año, la idea es que el 80% se exporte, principalmente, a España, explica Miguel Glikman, CEO de la división. Equivaldrán a u$s 40 millones anuales.

La empresa cultiva los mejillones en el pueblo de Almanza, en el Canal Beagle, a 75 kilómetros de Ushuaia. "Comenzamos con el desarrollo hace, por lo menos, cinco años. Creamos un poco de desarrollo donde antes sólo había 20 casas. Vamos a ampliar las instalaciones. Estamos trabajando para hacer un muelle, tanto para los pescadores como para la propia empresa y para el turismo", agrega el ejecutivo. El proyecto, apunta, continuará con otros crustáceos: centolla y centollón. Todavía está en etapa de investigación.

El cultivo de mejillones es una actividad acuícola que consiste en la cría y recolección de los moluscos bivalvos en ambientes marinos o de agua salobre. Su producción se desarrolla mediante un sistema sostenible y de bajo impacto ambiental, dado que los mejillones se alimentan por filtración de fitoplancton, sin necesidad de insumos artificiales. El período de desarrollo es de 18 meses.

Así se cultivan los mejillones en Tierra del Fuego.

El primer envío de producción está compuesto por mejillones enteros, congelados y previamente cocidos en agua de mar extraída del mismo canal. Para su distribución, se implementó una logística refrigerada que permite conservar la cadena de frío durante todo el trayecto. Desde Ushuaia, el producto es transportado en camiones congeladores hasta Buenos Aires, donde comienza su distribución y comercialización al público bajo la marca Mejillones de fin del mundo.

La iniciativa busca desarrollar un cultivo a escala industrial con un crecimiento gradual. La compañía ya lleva invertidos cerca de u$s 10 millones en líneas de cultivo, embarcaciones, plataformas de trabajo para cosecha y siembra, además de la creación de un hub operativo en Almanza.

En total, el plan de inversiones prevé un desembolso de u$s 17 millones para consolidar el desarrollo del proyecto. Con los u$s 5 millones a erogar en la finalización de una planta procesadora (la primera producción se hizo en instalaciones de un tercero), el desembolso total suma u$s 22 millones.

Las obras actuales en la planta son para adecuar una instalación que Newsan Food había hecho para proveer alimentos a los cruceros que llegan a Ushuaia. Allí se sumará el procesamiento de los mejillones.

"La fábrica destinada a los alimentos de crucero está en un 80% de ser terminada. Este año vamos a finalizar el área de mejillones. Hasta tanto, elaboraremos las producciones iniciales en una instalación externa, de un proveedor", cuenta el ejecutivo.

Este es el primer paso de un plan más amplio del grupo, que contempla la expansión con una mayor cantidad de líneas de captación y engorde, fortaleciendo así la capacidad productiva y la competitividad del sector.

En ese sentido, Glikman adelanta que el research para pescar centolla y centollón se hará con la Secretaría de Pesca de la Provincia de Tierra del Fuego.

El mercado de Chile

Actualmente, el valor de mercado del mejillón a nivel mundial se ubica entre u$s 2 y u$s 4 por kilo, lo que exige grandes volúmenes de producción para alcanzar competitividad.

En la región, el principal productor es Chile. "Estamos lejos de alcanzar sus números de producción. Estamos capacitando al personal en el país vecino, que es pionero en la región en tecnología y estudios", dice Glikman.

Según datos de la Asociación de Productores del Mar (2023), Chile produce 4200 toneladas de mejillones al año y exporta a cuantiosos mercados. En la Argentina, el consumo interno se encuentra entre 300 y 400 toneladas anuales, todas importadas desde tierra trasandina.