“La vida es eso que pasa entre Mundial y Mundial”: con este mantra futbolero, Assist Card puso en marcha su estrategia para la Copa del Mundo 2026 en un encuentro exclusivo celebrado el jueves 9 de abril, donde presentó sus principales novedades. En diálogo con El Cronista, la marca señaló que estima que entre 70.000 y 100.000 argentinos viajarán a Estados Unidos, Canadá y México para seguir a La Scaloneta -más del doble que en Qatar 2022- y sobre esa base, apunta a captar cerca del 20% con un nuevo producto que saldrá al mercado en los próximos días. En la compañía aseguran que tienen “puestas todas las expectativas en este gran Mundial”, al que ven como un disparador importante que promete mover fuerte el negocio del turismo emisivo. Según explicó Sebastian Bras Harriott, Country Manager de Assist Card, “el sector viene de un año récord y mantuvo un fuerte dinamismo en 2025. En ese contexto, el torneo funcionará como un catalizador adicional para un mercado que ya venía en expansión, especialmente en el segmento minorista de agencias de viaje, que hoy representa el 20% de sus ventas y es el canal con mayor potencial de crecimiento”. El Mundial también tendrá impacto directo en las ventas. Assist Card prevé un crecimiento del 35% en los dos meses previos al torneo. El dato contrasta con la proyección anual de la compañía, que estima un alza más moderada, en torno al 5% o 6% para 2026, tras un 2025 que cerró con un crecimiento interanual del 28%. Con un market share cercano al 60%, el desafío de Assist Card es “sostener el liderazgo en un escenario cada vez más competitivo y con costos en alza”. Por ello, la estrategia combina innovación en producto con expansión territorial, con foco en plazas como Neuquén y Mendoza, impulsadas por el desarrollo de Vaca Muerta. El Mundial, en ese esquema, se perfila como una oportunidad única para escalar el negocio. “Assist Card Cup es el nuevo producto innovador que diseñamos para todos los viajeros que están próximos a viajar al mundial”, anunció el Country Manager. A medida que el seleccionado albiceleste avance de fase, la asistencia se extenderá automáticamente y sin costo adicional para el cliente. Es decir, quienes contraten el servicio para la etapa de grupos verán ampliada su cobertura si el equipo clasifica, y así sucesivamente hasta una eventual final. El producto tiene un mínimo de emisión de 15 días y contempla incluso situaciones logísticas habituales, como escalas en terceros países. En todos los casos, la cobertura se mantiene activa. El objetivo -explicó Harriott- es ofrecer una solución “a la altura de la demanda” en un evento que tendrá lugar en algunos de los destinos más costosos del mundo en materia de atención médica, como Estados Unidos y Canadá. El lanzamiento oficial será el 13 de abril y estará disponible en todos los canales de distribución. En paralelo, la compañía avanza en nuevas alianzas, incluyendo negociaciones con una aerolínea, en línea con su estrategia de ampliar su ecosistema comercial.