Molinos Agro recibió u$s 250 millones del BID para aumentar sus exportaciones

La cerealera del Grupo Perez Companc, Molinos Agro, cerró un acuerdo con BID Invest para obtener financiamiento por hasta u$s 250 millones para el procesamiento de oleaginosas y cereales. De ese monto, u$s 50 millones serán otorgados en forma directa por BID Invest, mientras que los u$s 200 millones restantes corresponden a fondos movilizados, con Banco Santander y Rabobank como lead arrangers para completar el cierre financiero de la operación.



El proyecto ayudará a incrementar la producción en el sector agrícola, además de fomentar las exportaciones y las compras a la cadena de suministro en el país. El financiamiento permitirá a Molinos Agro incrementar el procesamiento de oleaginosas y aumentar exportaciones en granos y subproductos. Asimismo, el proyecto fomentará las compras a la cadena de suministro con proveedores locales de materia prima.

"La seguridad alimentaria es un pilar fundamental para construir sociedades resilientes, equitativas y prósperas. Estamos comprometidos en canalizar una mayor inversión a la Argentina y a la región para fortalecer las exportaciones de alimentos y las cadenas de valor", dijo James Scriven, gerente general de BID Invest.

Se espera que este financiamiento contribuya a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Producción y consumo responsable (ODS 12), y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).



Mejor capacidad agroindustrial

Este acuerdo estratégico con Molinos Agro forma parte de un conjunto de potenciales financiamientos en la Argentina que podrían alcanzar los u$s 1000 millones para 2023, dirigidos a dinamizar diversos sectores clave y atraer inversión privada hacia proyectos de impacto para cerrar brechas de desarrollo. BID Invest está fortaleciendo la capacidad del sector agroindustrial y preparando financiamiento para mejorar la infraestructura tecnológica.

Asimismo, la entidad está evaluando proyectos de energía renovable y producción de litio para apoyar la diversificación de la matriz energética del país. Como complemento BID Invest mantiene activas líneas para el financiamiento del comercio exterior con nueve instituciones financieras del país.