Ledesma invierte más de u$s 30 millones para atenuar los efectos de la sequía

En el inicio de su cosecha de caña de azúcar, Ledesma invierte u$s 31 millones para mejorar el manejo agrícola en pos de atenuar los efectos que dejó la sequía.

"Luego de una intensa sequía durante la primavera, y lluvias desparejas e insuficientes en el verano, s e espera una producción de azúcar similar a la de 2022 ", explicó la empresa a través de un comunicado. Para atenuar los efectos de la sequía, Ledesma implementó "un operativo de riego adicional en todas sus fincas, desde septiembre hasta enero", indicaron.



La caña de azúcar es la materia prima con la compañía, con más de 100 años en el mercado, produce azúcar -el core de su negocio-, alcohol, papel, bioetanol, productos electrolíticos y energía renovable.

El desembolso de u$s 15 millones en el manejo agrícola, incluye u$s 6 millones en maquinaria pesada, u$s 3,8 millones en un nuevo sistema de riego por energía potencial, u$s 5 millones en programas de plantación y u$s 800.000 en defensas y tomas de agua.



"A estos u$s 15 millones se agregan otros u$s 16 millones en la fábrica de azúcar, que incluyen recambio de máquinas, mantenimiento de equipos y plantas, equipamiento de seguridad e implementación de nuevas tecnologías, además de los salarios para los trabajadores que se emplean en todo este recambio durante el receso interzafra", sostuvo la empresa.

Javier Goñi, gerente general en Ledesma

El sector azucarero es la principal economía del Noroeste argentino. Abarca 6000 cañeros independientes y 20 ingenios azucareros en Tucumán, Salta y Jujuy. Ledesma participa en el sector con el 17% de la producción, de la cual alrededor de un 90% se origina en caña propia y el resto en cañeros independientes.

Ledesma es una sociedad anónima, agrícola e industrial. Tiene como parte del grupo empresario a las empresas ; Castinver S.A.U.: comercializa papeles y cuadernos producidos por el grupo. Bio Ledesma S.A.U.: especializada en la producción y venta de bioetanol. Ledesma Frutas S.A.U. (ex Citrusalta S.A.): produce pomelos y limones a granel.

Asimismo mantiene una participación del 50% en Franquicias Azucareras SA, que tiene la posesión de la marca Dominó, y un 50% en Productores de Alcoholes de Melaza SA que tiene como objeto el servicio de almacenamiento y depósito, servicio de transporte automotor de cargas y servicios complementarios para el transporte marítimo.