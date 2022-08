Mercado Libre: la Argentina fue el país en el que más creció en dólares pese a la devaluación

El martes 2 de agosto, Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, retuiteó un posteo de Jacobo Cohen Imach, su vicepresidente senior de Legales y Asuntos Públicos. El ejecutivo -abogado, tucumano, compañero suyo desde el inicio de la aventura- había fotografiado la torta con la que se celebró el cumpleaños 23 de la plataforma regional de comercio electrónico . La empresa volvió a festejar el miércoles 3, pero por otras razones: anunció sus resultados del segundo trimestre del año, en el que volvió a marcar records históricos en, prácticamente, todos sus indicadores, con un beneficio neto acumulado en lo que va del año, u$s 188 millones, que fue 452% superior a los u$s 34 millones que había ganado entre enero y junio de 2021.

Los números de MELI -tal cual su sigla bursátil- dieron, incluso, más motivos para celebrar: a pesar de la crisis económica que vive el país, con inflación, restricción de dólares y la fuerte devaluación del peso, la Argentina fue el mercado en el que más crecieron sus ingresos en toda la región a lo largo del semestre.

En los primeros seis meses del año, la empresa facturó en la Argentina u$s 1112 millones, 67% más que entre enero y junio de 2021. Supera el nivel de incremento general que tuvo en su facturación: 57%, a u$s 4845 millones. En Brasil, su mayor mercado, creció en esa proporción: 57%, a u$s 2703 millones. En México, avanzó 61%, a u$s 792 millones. En el resto de los países de la región -Mercado Libre está en un total de 18-, mejoró de u$s 209 millones a u$s 238 millones.

Como ocurrió en el primer trimestre, la Argentina siguió impulsando los resultados del grupo, que había tenido un año record en 2021. En el acumulado de enero a junio, los ingresos de su unidad de comercio en el país crecieron 35,3%, a u$s 510 millones. Sin embargo, su división de Fintech ya pasó a ser la principal fuente de facturación: u$s 602 millones, 110% más que un año antes. En esa línea, se destaca el incremento de sus ingresos por otorgamiento de créditos: u$s 208 millones, contra u$s 59 millones acumulados al 30 de junio del año pasado.

Los números describen un cuadro similar a lo que Mercado Libre experimentó a escala regional. Su unidad de comercio creció 30,6% en el semestre, a u$s 2682 millones. La de Fintech lo hizo en 110%, a u$s 2163 millones. Los ingresos por créditos escalaron 215%, a u$s 931 millones.

" Este tamaño y escala nos ubica en una posición única para diferenciar nuestra propuesta de valor para servir a los comercaintes y comprometer a nuestros usuarios hacia una mayor adopción de nuestro ecosistema de soluciones financieras y digitales ", destacó la empresa, en su carta a los accionistas que está fechada en Montevideo, Uruguay, donde está el domicilio legal de su holding controlante y a donde se mudó Galperin a inicios de 2020.

" En el último año, hemos definido oportunidades de crecimiento estratégico que consolidaron nuestra ventaja competitiva, mientras gerenciábamos hacia la rentabilidad e incrementando nuestra generación de caja ", agregó.

En términos generales, la plataforma alcanzó los 40,8 millones de compradores únicos en el segundo trimestre, con lo que quebró el record que había alcanzado a fines de 2021, estacionalmente, el quarter de mayor nivel de ventas.

"Lo atribuimos el crecimiento consistente de nuestra plataforma de comercio a nuestra capacidad de ofrecer una amplia gama de productos, a la vez que entregamos una experiencia de alta calidad para nuestros clientes. Estamos viendo señales locales y mundiales de desaceleración del comercio minorista online debido a la normalización de la movilidad, que provoca cambios y restricciones en el gasto de los consumidores. Sin embargo, nuestra plataforma de comercio muestra resiliencia ", describió. Indicó que su usuario promedio compró casi siete ítems durante el segundo trimestre, en el que se comercializó un total de 257 millones de productos.

Mercado Libre anunció sus resultados después del cierre del mercado de Nueva York. En el Nasdaq, donde sus títulos cotizan desde 2007, la acción de la compañía había subido 6,36%, a u$s 890,87, lo que le dio una capitalización de u$s 44.87 millones, la más alta en el mundo para una empresa nacida en la Argentina. Tras la difusión del balance, en el aftermarket, los papeles crecían por encima del 10% , a más de u$s 1000.