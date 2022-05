La Argentina impulsó los resultados record de Mercado Libre en el primer trimestre

Con ingresos que subieron 67,4%, a u$s 2200 millones, MercadoLibre ganó u$s 65 millones en el primer trimestre del año, informó la empresa este jueves. El beneficio neto contrasta con la pérdida de u$s 34 millones que el gigante regional de comercio electrónico que fundó y lidera Marcos Galperin había registrado en igual período del año pasado.

Presente en 18 países de América latina, la Argentina, que es su segundo mercado en relevancia después de Brasil, fue donde más creció su facturación entre enero y marzo: 74% en dólares, a u$s 518 millones. En pesos, el incremento fue del 110%, según el informe de resultados. Fue, también, el país que más contribuyó en forma directa al resultado del trimestre: u$s 198 millones, tras costos directos de u$s 320 millones. Un año antes, el aporte de la filial en la Argentina, país de donde surgió la compañía, había sido de u$s 108 millones.

En tanto, en Brasil, su mercado más grande, el negocio de MercadoLibre creció 63%, a u$s 1252 millones. Sin embargo, con costos calculados en u$s 1065 millones, Brasil tuvo una contribución directa al resultado de la empresa de u$s 187 millones. Hace un año, esa cifra había sido de u$s 151 millones.

Por su parte, México, el tercer mercado en relevancia de MercadoLibre, mejoró 58%, a u$s 364 millones. Tuvo costos directos por u$s 328 millones, lo que dejó su contribución directa al resultado en u$s 36 millones. A marzo de 2021, había sido de u$s 9 millones.

A escala regional, MercadoLibre el volumen de pagos registrados a través de MercadoLibre se disparó 81,2%, a u$s 25.300 millones. En tanto, el monto bruto de productos vendidos a través de su plataforma creció 31,6%, u$s 7700 millones.

"La Argentina y Brasil lideraron todos los mercados en este período con respecto al crecimiento de la cantidad bruta de productos y se beneficiaron de nuevas mejoras en el engagement y la frecuencia de nuestros compradores", señaló la empresa en su informe de resultados. " En nuestros mercados claves, los compradores únicos del trimestre mejoraron contra el año pasado, y alcanzaron cerca de 40 millones de compradores en una base consolidada . Sólo en el Q1 vendimos casi 267 millones de ítems ", destacó.

Por un nuevo año récord

Con el resultado del primer trimestre de 2022, MercadoLibre mantiene la senda de rentabilidad por la que había logrado galopar el año pasado. En 2021, el mayor unicornio nacido en la Argentina, cuya capitalización de mercado cerró este jueves en por encima de u$s 46.000 millones, tuvo su año récord en usuarios y transacciones: 139,5 millones de usuarios únicos, u$s 77.371,1 millones de pagos procesados y u$s 20.026,8 millones hechos a través de su marketplace, en el que se vendieron 1014,3 millones de productos.