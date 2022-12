Mercado Libre: boom de demanda y envíos demorados hasta después de la Navidad

Mercado Libre, el unicornio de ventas online fundado por Marcos Galperin, está sufriendo inconvenientes con los envíos de las compras realizadas en los últimos días. El fervor mundialista y la cercanía de las Fiestas, explican en la empresa, provocaron un pico de demanda que provocób demoras y reprogramaciones para entregar los productos a los clientes, en muchos casos, recién a partir del lunes de la semana próxima, después de la Navidad.

Los usuarios de la plataforma de comercio electrónico que tenían fecha de entrega de sus compras durante esta semana se quedaron con las manos vacías. Sobre todo, después de que el Gobierno decretó el feriado del martes: la imposibilidad de transitar normalmente a través del AMBA, como consecuencia de los festejos por la conquista de la tercera Copa del Mundo por parte de la Argentina, hicieron que muchas entregas previstas para ese día fueran reprogramadas hasta la semana próxima.

Consultada, la empresa no dio mayores precisiones. Reconoció que hay "algunas demoras en las entregas" y explicó que "debería normalizarse en los próximos días".

La principal modalidad que está en peligro es la Full, aquella que promete entregas en 24 y 48 horas. Aunque Mercado Libre potenció durante este último tiempo el proceso de despacho, distribución y logística en su centro de almacenamiento ubicado en La Matanza, no resultó suficiente para cubrir la demanda ocasionada durante los últimos días del año.

El objetivo de la compañía es que tanto las pymes como las marcas reconocidas puedan guardar sus productos en las bodegas para, de esa manera, recortar los tiempos de espera para el usuario.

Durante la Navidad de 2021, Mercado Libre despachó, únicamente desde el Centro de Almacenamiento en el Mercado Central, unos 85.000 paquetes. Según los últimos datos de la empresa, a septiembre de 2022, se procesaron 14.000 paquetes por hora.



Esto arroja un aumento de aproximadamente el 88% entre los productos despachados en el último trimestre de 2021 y el tercero de 2022 desde el hangar que Mercado Libre tiene en La Matanza, con capacidad para reunir más de 14 millones de productos de manera simultánea.

Después del fuerte envión que tuvo durante la pandemia, se estima que el mercado argentino de e-commerce alcanzará, a finales de 2022, los $ 2,6 billones de facturación, un 73% más que en 2021. Este dato surge del "Informe del mercado argentino de eCommerce", elaborado por la consultora Claves. Asimismo, se espera que el valor del ticket promedio se perfile en $ 11.742 a fines de 2022, contra los $ 7755 que se registraron a fines de 2021.

El cierre de año de Mercado Libre en la Argentina

Mercado Libre cierra un año de crecimiento junto a Mercado Pago, en un contexto de grandes dificultades económicas que atraviesan el país y en medio de una crisis entre las empresas tecnológicas que anuncian cientos de despidos en el mundo.

En diálogo con El Cronista, Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre, aseguró que cierra un 2022 muy conforme: "Crecimos en volumen en un año en el que a otras firmas del sector les está yendo mal. Mercado Pago es además un negocio todavía de mayor crecimiento. Por fuera de nuestra plataforma, Mercado Pago tiene tres veces el volumen de lo que es interno".

En su último informe de resultados, de hecho, Mercado Libre difundió números récord. En el tercer trimestre de este año, el gigante de comercio electrónico ganó u$s 129 millones, un 36% más que un año antes.