Mercado Libre: la Argentina crece en los resultados record de la empresa

Mercado Libre volvió a cerrar un balance con números record. En el tercer trimestre de 2022, el gigante de comercio electrónico que fundó Marcos Galperin, presente en 18 países de América latina, ganó u$s 129 millones, 36% más que un año antes. La facturación creció 45%, a u$s 2437 millones, con un ingreso neto de sus operaciones de u$s 296 millones, un "record trimestral", destacó.

Mercado Libre es la empresa argentina más valiosa del mundo. El jueves, su acción, que cotiza en Nueva York, subió 2,30%, a u$s 870,88 por papel, o una capitalización de u$s 43.840 millones. Tras el cierre del mercado, cuando se difundieron sus resultados, subía otro 5 por ciento .

Como en los trimestres anteriores, la Argentina es su mercado de mayor crecimiento. En el tercer trimestre, su negocio en el país subió 140%, medido en moneda local, y 72% en dólares. Esto último es 10 puntos por encima de lo que representó a fines del segundo trimestre (junio 2022) y el doble de lo que había subido entre julio y septiembre del año pasado (38%). Brasil creció 35% y México lo hizo en un 60 por ciento.

Como consecuencia, la Argentina también fue el país que más dinero aportó a los resultados del trimestre: u$s 299 millones, tras ingresos por u$s 675 millones y gastos directos por u$s 376 millones. Brasil contribuyó con u$s 222 millones (facturó u$s 1431 millones y gastó u$s 1209 millones) y México reportó u$s 81 millones (u$s 465 millones de recaudación; u$s 384 millones en costos).

En términos acumulados, desde enero, Mercado Libre facturó u$s 7535 millones, un 52,6% más que en nueve meses de 2021. El resultado neto subió más de 145%, a u$s 317 millones.

El tercer trimestre, negocio por negocio

" Nuestro negocio de Comercio contribuyó con u$s 1500 millones, un crecimiento del 33% (sin efectos de tipo de cambio), mientras que nuestra unidad de Fintech adicinó u$s 1200 millones, un incremento del 115%", destacó Mercado Libre sobre sus cifras del trimestre pasado. Dentro de Comercio, resaltó la mayor penetración de su negocio de Ads (publicidad).

Entre otras cifras, la empresa precisó que su volumen total de pagos creció 76,4%, a u$s 32.200 millones. En tanto, el total de mercadería bruta comercializada en el trimestre subió 31,5%, a u$s 8600 millones. Su cartera de usuarios únicos acumuló 127 millones en nueve meses, 7 millones más que a septiembre de 2021. En el trimestre, se vendieron 284 millones de productos en su plataforma (habían sido 260 millones un año antes) y se enviaron 276 millones, un avance del 11 por ciento.

" Estamos particularmente complacidos con nuestra performance en el trimestre en Brasil, donde hemos superado al mercado ", reseñó. Sobre la Argentina, indicó que la inflación impulsó la facturación "pero el volumen también sigue creciendo".

No es la única referencia a su país de origen. Mercado Libre también señaló que asentó u$s 71 millones de pérdidas de cambio en sus gastos financieros, parte de los cuales están relacionados a la adquisición de acciones comunes en el mercado argentino a un precio que refleja el costo adicional de acceder a divisas " a través de un mecanismo indirecto, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno argentino para comprar dólares a la tasa de cambio oficial ".