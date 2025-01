Arcos Dorados seguirá siendo McDonald's por otros 20 años

Arcos Dorados Holdings, la operadora de McDonald's en América latina y su mayor franquiciado en el mundo, renovó su acuerdo con la cadena estadounidense por 20 años, con la posibilidad de extenderlo por otras dos décadas.

El nuevo convenio incluye una regalía del 6% sobre las ventas brutas durante los primeros 10 años, del 6,25% para los siguientes cinco y del 6,5% para el último lustro, informó la empresa, que está basada en Montevideo.

" Durante los próximos 20 años trabajaremos incluso más duro para consolidar nuestro liderazgo de mercado en todos los aspectos de nuestro negocios para el beneficio de todos nuestros stakeholders ", declaró Woods Staton, presidente ejecutivo de Arcos Dorados.

Arcos Dorados opera desde 2007 los restaurantes de McDonald's en 20 países de América latina y el Caribe, entre ellos, la Argentina. Cotizante en la Bolsa de Nueva York desde 2011, tiene el derecho exclusivo para poseer, operar y otorgar franquicias de locales de la cadena en esos territorios. Gestiona más de 2400 locaciones, entre unidades propias y de franquiciados, donde trabajan más de 100.000 personas.

En 2023, tuvo ingresos por u$s 4137,67 millones, desde los u$s 3457,49 millones del año previo. Ganó u$s 182,41 millones, contra un beneficio de u$s 140,92 millones en 2022.

En nueve meses de 2024, facturó u$s 3325,94 millones, 5,3% más que en igual período de 2023. El resultado neto, no obstante, se retrajo: u$s 90,86 millones, versus u$s 126,28 millones al 30 de septiembre del año anterior.

En la Argentina, la empresa proyecta finalizar su plan de renovación y expansión de locales este año, tal cual explicó su CEO, Eduardo Lopardo, en una entrevista con este diario publicada en agosto. En los últimos tres años, actualizó más de 80.

El mes pasado, inauguró además su tienda número 227 en Bahía Blanca. Se sumó así además a als aperturas hechas en General Rodríguez, Adrogué y Santiago del Estero. Entre los tres, creó 350 puestos de trabajo.