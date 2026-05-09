McDonald’s continúa expandiendo su huella en Castilla-La Mancha con la inauguración de un nuevo restaurante en Albacete. Esta apertura refuerza la presencia de la cadena en una de las ciudades más importantes de la región y responde a la demanda de los consumidores locales. Con esta inauguración en la calle Alcalde Conangla, la franquicia estadounidense alcanza los cuatro restaurantes en la ciudad de Albacete. Estos se distribuyen estratégicamente en puntos como Imaginalia, Los Llanos y el centro, permitiendo una cobertura completa para los habitantes y visitantes. El restaurante, ubicado en el emblemático Centro Comercial Albacenter, recientemente renovado por la empresa Construcia. De esta manera, cuenta con una superficie de aproximadamente 287 m² (cercana a los 280 m² destacados). Dispone de un diseño moderno que incorpora quioscos digitales y servicio a mesa. Entre sus principales atractivos destacan una amplia terraza y una zona de juegos dedicada especialmente a los más pequeños. Además, ofrece servicios completos como McDelivery para pedidos a domicilio y McCafé, que amplía la oferta con opciones de cafés y repostería. Estas instalaciones buscan mejorar la experiencia del cliente combinando comodidad, rapidez y espacios familiares. Esta nueva apertura genera 35 puestos de trabajo directos en Albacete. El local está liderado por el franquiciado Rafael Chanquet, quien expresó: “Mi equipo y yo hemos trabajado con mucha ilusión para que cada persona disfrute de la experiencia”. La creación de empleo representa un impulso económico para la zona, contribuyendo al tejido productivo de la capital albaceteña y ofreciendo oportunidades laborales en el sector de la restauración. La cadena opera ya cerca de 20 restaurantes en Castilla-La Mancha. La apuesta por la región se traduce en un crecimiento sostenido que combina expansión física con el apoyo al tejido local. McDonald’s destaca por su compromiso con los proveedores nacionales, incorporando más del 70% de origen español en su cadena de suministro. Esta estrategia fortalece la economía regional y garantiza estándares de calidad en los productos servidos. En ese sentido, Ángel Castillo, director de Restaurantes de McDonald’s España, ha resaltado que este modelo busca generar “empleo y valorar el entorno” donde se ubica cada establecimiento. La apertura en Albacete se enmarca en una etapa de consolidación para McDonald’s en el mercado español. La compañía mantiene planes de crecimiento sostenido, con énfasis en la excelencia operativa y la colaboración con franquiciados. Recientemente, Inês Lima asumió como directora general de McDonald’s España, sucediendo a Luis Quintiliano, quien fue promocionado a un puesto directivo en Estados Unidos. Tras más de diez años de experiencia en la empresa, llega con el objetivo de acelerar el crecimiento y elevar la experiencia del cliente en el país.