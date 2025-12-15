Mercado Libre se suma a la camiseta de Estudiantes y refuerza su apuesta por el fútbol argentino

Hoy es el día D en la venta de Burger King. El BBVA, el banco que tiene el mandato para hacer la operación, fijó la fecha para la recepción de ofertas por la cadena. Y, aunque la aspiración de Alsea es que un único comprador se quede con la operación de México, la Argentina y Chile, lo cierto es que hoy esa posibilidad parece lejana.

La marca atraviesa tres realidades muy distintas en cada uno de esos países. En México, la cadena se ubica en el segundo lugar, muy cerca de McDonald’s, el líder de la categoría. En tanto, en Chile, tiene una participación de alrededor del 5,9% en el segmento de comidas rápidas, muy por detrás del 20% de McDonald’s. En la Argentina, por su lado, Burger King cuenta con más de 100 tiendas y en los últimos años cedió terreno frente al avance de la local Mostaza, que tiene más de 200 sucursales y que hoy ocupa el segundo lugar del segmento.

“Si a esto le sumamos las particularidades de la economía argentina, se vuelve poco atractivo comprar todo como paquete. Hoy la familia Torrado, dueña de Alsea, ya está casi convencida de que deberá vender cada negocio por separado”, señalaron fuentes que están siguiendo de cerca la operación.

En caso de que se abra la recepción de ofertas por país, es posible que empiecen a aparecer propuestas, agregó. Sin embargo, hasta el momento, todo parece indicar que el cierre de la operación se puede llegar a dilatar.

Candidatos

En la Argentina la marca fue ofrecida a distintos grupos empresarios, entre los que se destacan el fondo Inverlat, dueño de Havanna; el operador ecuatoriano International Food Services, que ya opera KFC y Wendy’s en el país, y Desarrolladora Gastronómica (DG), dueña de marcas como Kentucky y Dandy. A ellos se les sumó la cadena El Desembarco, que mostró interés por quedarse con el negocio de Burger King.

“Hoy todo parece indicar que la operación se va a dilatar y que todavía no hay un ganador claro”, agregaron las fuentes.

Aunque hace un mes los dueños de El Desembarco aseguraban que estaban cerca de cerrar la operación, lo cierto es que hoy por hoy esa posibilidad parece haberse enfriado. En este contexto DG parece haber tomado la delantera.

Según pudo saber El Cronista, los dueños de Kentucky están elaborando una propuesta para quedarse con las más de 100 sucursales que la hamburguesería tiene en el país. La cadena hace match con la idea de expansión que tiene el grupo, que ya tiene en su portafolio las marcas Dandy, Chicken Chill y Pizza Sbarro. Hacía ya tiempo que la compañía buscaba ingresar en el segmento de hamburguesas.

En la Argentina, Burger King cuenta con más de 100 locales

Más de 70 años de historia

Burger King fue fundada en 1953 en Jacksonville, Florida. Su fundador, Keith Cramer, se inspiró en el emprendimiento que los hermanos McDonald habían iniciado poco antes en California. En la actualidad, la cadena opera más de 19.000 restaurantes en más de 120 países.

La marca integra Restaurant Brands International, un grupo conformado en 2014 tras la fusión de Burger King con la canadiense Tim Hortons. Luego el holding sumó otras dos marcas: Popeyes Louisana Kitchen y Firehouse Subs.

La cadena opera en la Argentina desde 1989, cuando inauguró su primer local en la esquina de Cabildo y Olazábal, en pleno barrio de Belgrano. Desde 2006, la franquicia local está en manos del grupo mexicano Alsea. En la actualidad cuenta con 113 restaurantes en 11 distritos diferentes.

El mandato de venta de Alsea llegó en un momento delicado para la gastronomía. Con la caída del consumo, el sector tuvo en el año una caída de ventas de hasta el 30%, según los datos que maneja la industria. A ello, se le suma incrementos de costos que los operadores no pueden trasladar a precios, porque la demanda no los convalida.