Más de 80 vuelos en riesgo por paro de trabajadores de Ezeiza

Más de 80 vuelos programados para este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza podrían verse afectados por un paro de trabajadores aéreos, que reclaman mejores condiciones laborales.

Las operaciones resultarían damnificadas en el caso de que haya visibilidad reducida, ya que el cese de actividades impediría la guía terrestre de aterrizajes y despegues de aviones por parte del personal que no trabajará. Fuentes del sector aeroportuario admitieron que aunque, en principio no habría mayores inconvenientes, "la situación no deja de ser preocupante".

Se trata de una medida gremial que llevarán adelante empleados de la junta interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), pertenecientes a las seccionales de Ezeiza, Esteban Echevarría y San Vicente.

Aerolíneas Argentinas: 3 rutas por menos de $ 14.000 para viajar fuera de Semana Santa

Agencias argentinas no venderán pasajes de la nueva Alitalia

La suspensión de tareas continúa en pie, por el momento, según le explicó a El Cronista Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC. "Mantuvimos conversaciones con la Secretaría de Empleo Público, la Dirección de Relaciones Laborales y jefatura de Gabinete. Se comprometieron a darnos una respuesta y tenemos una reunión prevista con ANAC. Pero el paro sigue vigente", confirmó.", confirmó.

Belelli explicó que la afectación será sobre la totalidad de los vuelos si se presenta un escenario de metorología adversa, ya que no estarán operativos los trabajadores que se encargan del servicio de guiado de las aeronaves hasta la posición.

"Llamamos a la protesta ante la falta de definiciones en varios aspectos que veníamos dialogando con las autoridades y que lamentablemente no fueron resueltos", destacó el coordinador nacional de ATE-ANAC.



El reclamo

Según informó el sindicato estatal, las razones del plan de lucha, que comenzó el año pasado pero se desactivó en septiembre luego de un principio de acuerdo, constan, principalmente, en cuestiones salariales y fallas operacionales.

ATE-ANAC difundió un documento en el que detalla las peticiones elevadas a las autoridades. Los reclamos incluyen solicitudes de aumentos salariales, la falta de incorporación de personal en áreas operativas, la ausencia de respuestas respecto de las condiciones de los elementos de trabajo, el paso al escalafón 'aeronáutico' del personal que cumple tareas operativas y la reparación inmediata de los vehículos 'follow me' (las camionetas que guían a las aeronaves) ante la imposibilidad de cumplir lo indicado en el manual de Procedimiento de Visibilidad Reducida (PVR), entre otros ítems.

"Hay varios temas por resolver, como el equipamiento de los aeropuertos, que, en la mayoría de los casos, se encuentran en pésimas condiciones. En Ezeiza, los dos vehículos en cuestión tienen un estado obsoleto, lo cual dificulta realizar las tareas como corresponde", señaló el dirigente.