Ojo con lo que llevas a Estados Unidos

Con la llegada de eventos masivos como la Copa Mundial de la FIFA y el aumento previsto de viajeros internacionales, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) recordó que numerosos alimentos están prohibidos o restringidos en las maletas de los visitantes. La medida aplica tanto para turistas mexicanos como para viajeros procedentes de cualquier parte del mundo.

La principal advertencia del Gobierno de EE.UU. está relacionada con carnes, productos cárnicos y alimentos elaborados con ingredientes de origen animal. De acuerdo con la CBP, la carne de animales silvestres africanos está prohibida, mientras que muchos productos que contienen carne, incluidos caldos, sopas instantáneas y preparados similares, pueden ser retenidos e incluso decomisados al ingresar al territorio estadounidense.

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¿Qué alimentos pueden generar multas o ser confiscados por la CBP?

La CBP explica que los controles buscan proteger la salud pública, la agricultura y la fauna estadounidense frente a plagas, enfermedades y riesgos sanitarios. Por ello, los agentes revisan equipajes y pueden retener productos que incumplan las regulaciones federales.

Aunque algunos alimentos preparados están permitidos, las restricciones son especialmente estrictas cuando se trata de productos animales, carnes y ciertos artículos agrícolas. Las autoridades recomiendan declarar cualquier alimento transportado para evitar sanciones.

No lo dejarán entrar

Alimentos que pueden ser retenidos o restringidos

Carne de animales silvestres africanos (bushmeat)

Productos que contengan carne, incluidos algunos caldos y sopas instantáneas

Determinados productos animales y subproductos de origen animal

Algunas frutas y verduras sujetas a controles sanitarios

Arroz que pueda contener insectos o plagas

Trofeos de caza y ciertos productos derivados de animales

Alimentos que requieran autorización sanitaria especial

Por otro lado, la CBP señala que generalmente se permite el ingreso de algunos productos como panadería, ciertos quesos, miel, café, té, especias envasadas, aceites y vinagres, aunque la admisión final siempre dependerá de la inspección correspondiente.

Otros productos prohibidos que migración y aduanas pueden retener

Las restricciones estadounidenses no se limitan a los alimentos. Existen numerosos artículos cuya importación está prohibida o requiere permisos especiales de agencias federales. En caso de incumplimiento, los productos pueden ser confiscados y el viajero podría enfrentar multas económicas.

Entre los artículos que reciben especial vigilancia se encuentran las armas de fuego, ciertos medicamentos, materiales biológicos, plantas, semillas, suelo, productos de vida silvestre, artículos militares, mercancías procedentes de países embargados y productos que infrinjan marcas registradas o derechos de autor.

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La CBP también recuerda que es ilegal importar productos elaborados con pelaje de perro o gato, una infracción que puede derivar en sanciones de hasta 10 mil dólares en casos intencionales. Asimismo, algunas monedas y lingotes de oro provenientes de países sujetos a restricciones pueden ser retenidos por las autoridades.

Ante el incremento de viajes internacionales previsto para los próximos meses, las autoridades recomiendan consultar la lista oficial de artículos prohibidos y restringidos antes de viajar. Declarar los productos transportados y verificar si requieren permisos especiales puede evitar multas, decomisos y retrasos en los puntos de ingreso a Estados Unidos.