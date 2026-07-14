En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 14 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 9221 (Mujer).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 14 de julio

1° 9221 11° 5351 2° 4345 12° 6916 3° 8277 13° 5029 4° 4924 14° 0616 5° 8362 15° 4058 6° 0510 16° 0225 7° 8789 17° 0445 8° 6398 18° 8633 9° 6759 19° 5292 10° 8222 20° 3665

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza intuición, cuidado y la parte femenina de tu carácter. Puede señalar deseos de protección, creatividad o necesidad de conectar con emociones y vínculos cercanos.

Si la mujer es desconocida, puede aludir a cambios o facetas ocultas. Si es conocida, refleja tu vínculo con ella. Su actitud en el sueño (protectora, distante u hostil) muestra cómo percibes tus emociones.