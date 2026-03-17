El CEO de Vicuña Corp, Ron Hochstein, confirmó que esa compañía minera “ya invirtió u$s 790 millones” en su proyecto de cobre en San Juan y dijo que ese aporte “permitió la creación de 1000 puestos de trabajo directos y la ocupación de algo más de 300 proveedores”. Vicuña es la compañía controlada por BHP y Lundin Mining, que anunció hace un mes una inversión récord de u$s 18.000 millones, que será la mayor inversión de capitales privados realizada en toda la historia argentina. La iniciativa incluye los desarrollos Josemaria y Filo del Sol e iniciará la producción en 2030, con una inversión inicial de u$s 7000 millones. Junto a Hochstein estuvo Jack Lundin, CEO de Lundin Mining, quien explicó que su “objetivo es posicionar a la Argentina entre los cinco principales productores de cobre a nivel mundial”. Lundin destacó que el motor de estas inversiones es el RIGI, que, dijo, “brinda un marco de seguridad y una previsibilidad que marcan un cambio de tendencia para aprovechar las oportunidades que el mundo está ofreciendo”. En ese sentido, Hochstein aseguró que durante los primeros 10 años la compañía prevé una producción acumulada de 2,5 toneladas de cobre, 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata. “Además, avanzamos en la construcción del ‘Corredor Norte’ y otras licitaciones que incluyen una inversión inmediata de u$s 500 millones para concretar una línea de alta tensión de 500 kilovats”, sostuvo el director general de Vicuña Corp. “Estos proyectos a desarrollar hasta 2030 prevén la creación de unos 5000 puestos de trabajo directos y otros 10.000 indirectos con impacto principalmente en los proveedores de las localidades de Iglesia y Jáchal. Tanto Lundin como Hochstein destacaron que además de las políticas del Gobierno de Javier Milei en fomento de la actividad minera, las decisiones de la compañía se basan en un factor clave que radica en la riqueza que ofrece la provincia de San Juan en cuanto a la cantidad y calidad de los minerales que ofrece. Asimismo, ambos destacaron que esa riqueza “es cero” si está bajo tierra y que sólo tendrán valor “si se logra extraerla con recursos genuinos y proyectos que respeten el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.