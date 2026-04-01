Comer huevo de pascua es una de las costumbre más significativas de la Semana Santa. En la región, se consolidó como un fenómeno estacional que mueve a industrias chocolateras, comercios y cadenas de supermercados, convirtiéndose en uno de los hitos de consumo más relevantes del calendario. En los últimos años, sin embargo, el mercado comenzó a diversificarse: junto a los clásicos de chocolate con leche o semiamargo, los fabricantes apuestan por combinaciones premium como pistacho, coco, frambuesa o brownie. Estas variantes, asociadas a un consumidor más curioso y dispuesto a pagar por diferenciación, empiezan a ganar participación en góndola y desplazan parte del protagonismo de las recetas tradicionales. La tendencia de alejarse de los sabores más tradicionales replica movimientos globales del sector gourmet y de la “confitería de autor”, donde la innovación en sabores y texturas funciona para captar a un público que busca novedades en un ritual históricamente estable. En un mercado cada vez más competitivo, un huevo de Pascua logró conquistar a los consumidores por su formato de degustación. La propuesta —seis mini huevos con rellenos artesanales— se volvió viral en Instagram y TikTok gracias a su promesa: probar todos los sabores sin tener que elegir uno solo. El combo incluye seis piezas que apuntan a distintos perfiles de consumo: desde lo ácido y refrescante hasta lo súper cremoso. Cada huevo pesa entre 80 y 95 gramos, y se presenta en una caja pensada para regalar o compartir. La viralización llegó por partida doble: por los sabores innovadores y por el precio, que generó debate en redes. La propuesta de @lachef.ar se instaló como una opción gourmet para quienes buscan una experiencia distinta a los huevos tradicionales: variedad, calidad y presentación premium. La viralización de productos artesanales convive con el despliegue de las grandes marcas. Para esta Pascua, Arcor presentó un portfolio centrado en tres ejes: propuestas infantiles, innovación en moldería y nuevos sabores. Entre las novedades de la temporada se destacan: El portfolio se completa con otras marcas reconocidas como Cofler, Cofler Block, Águila y Tofi, cada una con propuestas pensadas para distintos públicos, gustos y ocasiones de consumo. La compañía vuelve a apostar por su diferencial: el desarrollo propio de moldes exclusivos para cada temporada. “Pascuas es una oportunidad para reforzar el vínculo con nuestros consumidores. Este año desarrollamos una propuesta que combina innovación, calidad y experiencias diferenciales, con alternativas pensadas para distintos públicos y momentos de consumo”, señaló Mercedes Kees, Jefa de Producto de Grupo Arcor. Con la estética global del pistacho estilo Dubai en su pico de popularidad, Lucciano’s presentó su campaña “La Pascua reinventada por Il Maestro”. La propuesta apunta al segmento de lujo: texturas crocantes, chocolate blanco y frutos secos tostados como protagonistas. La estrella de la colección es el Pistacchio con Avella Dubai, un huevo inspirado en el famoso chocolate que arrasó internacionalmente. Entre cajas virales, líneas infantiles renovadas, chocolate premium estilo Dubai y productos aptos para todos los públicos, las Pascuas 2026 muestran un mercado más diverso que nunca. El consumidor compara, comparte y prueba: la tradición sigue firme, pero ahora convive con una categoría que apuesta a la novedad, el lujo sensorial y la personalización.