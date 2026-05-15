La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este viernes, 15 de mayo de 2026 alcanzó los $ 1.395, cifra que demuestra una diferencia de 0,36% en comparación a la sesión de apertura. Hoy, la cotización del dólar blue se encuentra en una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la demanda o un cambio en las expectativas del mercado, lo que podría influir en futuras variaciones del precio. La volatilidad económica del dólar blue en la última semana ha sido del 6.06%, lo que es considerablemente menor que la volatilidad anual del 19.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central terminó con las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: