Al cierre de los mercados de este viernes, 15 de mayo de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.370. Esta cifra señala una diferencia de -2,85% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es 3, indicando que en los últimos días ha experimentado un aumento constante. Este crecimiento sugiere una mayor demanda y un posible impacto en la economía local, lo que podría generar expectativas de cambios en políticas monetarias. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 35.92%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.71%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central terminó con las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: