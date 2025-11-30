Cayeron de nuevo las ventas de autos 0 km: una histórica marca volvió a ser líder y los modelos que le ‘ganaron’ al mercado

En noviembre, los patentamientos ascendieron a 34.905 unidades, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). El volumen es 33,3% inferior a las ventas de autos 0 km registradas en octubre y 3,6% por debajo del volumen que el mercado había tenido un año antes, en noviembre de 2024.

Al margen de la baja estacional contra octubre -el mercado automotor suele declinar hacia fin de año-, es el segundo mes consecutivo que el mercado automotor muestra una caída interanual.

No obstante, en el acumulado desde enero, las ventas de autos nuevos sumaron 587.666 unidades, un crecimiento del 49,7%. Si bien es la mitad del incremento con el que habían arrancado 2025 (por encima del 100%), la cantidad permite prever que el mercado finalizará el año con una cifra de 600.000 unidades, su mejor marca desde 2018 (802.992 patentamientos). Habían sido 414.041 ventas en 2024.

Entre los factores que incidieron en la desaceleración, figuran el acomodamiento del dólar y, con el levantamiento del cepo, la desaparición de la brecha cambiaria, que había sido uno de los mayores estímulos a la venta de coches en los años previos (los autos cotizan a dólar oficial).

También, sobre todo, en los últimos meses, incidieron el ajuste de precios y, en especial, las volatilidad e incertidumbre financiera que predominaron en el período electoral, no sólo por la inestabilidad del dólar, sino por las continuas subas en la tasa de interés: actualmente, la mitad de los autos nuevos que se venden son con algún tipo de crédito.

El retorno del rey

Así las cosas, durante noviembre, hubo datos llamativos en el mercado. Con 5063 patentamientos, una participación del 15,4%, Volkswagen volvió a lo más alto del ranking. La alemana había sido líder del mercad local entre 2004 y 2021, cuando perdió ese liderazgo a manos de Toyota. La japonesa cerró el mes con 4474 patentamientos, un share del 13,6%, afectada todavía por feroz temporal que destruyó su planta de Porto Feliz, Brasil, donde produce motores para los modelos que hace en la región. Esa instalación, devastada en septiembre, recién retomó gradualmente su actividad en noviembre, con el consiguiente costo en disponibilidad de producto que significó eso en los salones de venta.

Aun así, la japonesa continúa al frente en el acumulado de 11 meses: 93.714 unidades, participación del 16,8%, contra 90.862 (16,3% de share) de Volkswagen.

Otro dato llamativo es que una marca china se metió en el top-10 de noviembre: BAIC, con 714 patentamientos. Si la muestra se extiende a las 15 marcas más vendidas del mes, se observan otras dos: Haval (338) y BYD (295). Tuvieron volúmenes superiores a históricas, como BMW (275), KIA (245), Honda (176) y Audi (157).

Diez marcas crecieron en ventas contra el mes previo; muchas de ellas, chinas: BYD (137,9%), BMW (16%), Chery (26,8%), MG (21%), JAC (32,7%), Jetour (33,3%), MINI (16%), Suzuki (16%), Volvo (3,8%) y Dongfeng (53,3%). En el aso de BYD, se explica porque recién a mediados de octubre hizo su lanzamiento en el mercado local. Se trata, también, de marcas con bajo volumen.

En tanto, las que le ganaron al mercado en la comparación contra noviembre de 2024 fueron: Renault (13,3% de crecimiento), Ford (1,7%), Chevrolet (47,7%), Citroën (12,2%), Jeep (22,9%), BAIC (567,3%), Mercedes-Benz (25,6%), Haval (789,5%), Hyundai (284,9%), BMW (63,7%), KIA (181,6%), Audi (10,6%), Chery (92,2%), JAC (122,6%), DFSK (16,4%), Subaru (212,5%), Jetour (433,3%), Foton (70,8%), MINI (38,1%), Suzuki (625%), Volvo (28,6%), Mitsubishi (33,3%), Lexus (45,5%), Shineray (225%) y Porsche (350%).

Sólo cuatro autos se vendieron más en noviembre que en octubre: Renault Logan (47,6%, a 555 unidades), Chevrolet Montana (25,2%, a 512), Renault Stepway (48,4%, a 368) y Renault Arkana (9,2%, a 201). En el caso de Logan y Stepway, incidieron promociones y bonificaciones para liquidar stock de las últimas unidades, antes de su salida de producción para que la planta de Santa Isabel reciba a Niagara, la pick-up de media tonelada que fabricará en el país, con una inversión de u$s 350 millones.

Más fueron los modelos que se vendieron por encima de su nivel en noviembre de 2024: Ford Territory (45,5%, a 1065 patentamientos), Chevrolet Onix (230%, a 891), Peugeot 2008 (28,9%, a 812), Renault Kwid (10.633,3%, a 644; se había discontinuado), Jeep Compass (11,7%, a 575), Renault Logan (94,1%), Jeep Renegade (27,9%, a 545), Chevrolet Montana (190,9%), Mercedes-Benz Sprinter (24,3%, a 475), Ford Maverick (27,7%, a 461), Citroën C3 (14,9%, a 400), Renault Stepway (116,5%), Fiat Pulse (5,7%, a 354), Peugeot Partner (72,1%, a 351), Fiat Fiorino (9,1%, a 349), Chevrolet S10 (109,3%, a 339), Citroën Berlingo (246,4%, a 291), Ford Bronco Sport (248,4%, a 216), Haval H6 (1162,5%, a 202) y Chevrolet Spin (983,3%, a 195).

El ranking de los 10 autos más vendidos de noviembre

De todas formas, el ranking de los 10 autos más vendidos del mes lo conformaron: