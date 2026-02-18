Kavak volvió a encender el radar global del capital de riesgo con un acuerdo por el que recibirá u$s 200 millones de Andreessen Horowitz, en la mayor inversión individual del fondo en América Latina, además de otros US$100 millones adicionales, según reportó inicialmente Bloomberg. La inyección, por medio del brazo de inversiones en firmas maduras a16z Growth, no sólo refuerza la posición de Kavak como referencia de precios en el mercado de autos usados en México, sino que apunta a expandir agresivamente su negocio financiero, créditos propios y desarrollo tecnológico con inteligencia artificial. “Esta es la mayor inversión que ha hecho Andreessen Horowitz en una sola compañía en Latinoamérica y la primera inversión en la región desde nuestro fondo a16z Growth”, señaló David George, General Partner y líder del fondo a16z Growth, según el comunicado de hoy de la compañía. La influencia de Kavak en el mercado es tan marcada que el precio que publican ya es un referente para el resto del nicho de autos usados. El sentido de la inversión está en línea con su parte financiera, pues ofrecen créditos a los compradores y estos recursos nuevos soportarían nuevos créditos. También mencionan en su comunicado “el desarrollo de productos fintech, el fortalecimiento de sus capacidades en mercados de capitales, la inversión continua en tecnología, inteligencia artificial y excelencia operativa.” Este fondo está dedicado a impulsar el crecimiento de compañías ya maduras. Por eso la compañía le llama “Serie F”, un lujo propio de empresas que, a ojo de los inversionistas, están consolidadas. Este unicornio no dio a conocer cómo esta nueva inversión aumentó el valor de la compañía, que se ha calculado por terceras partes en unos u$s 2,200 millones, luego de que hace unos años llegó a rondar los 8,700 millones. Entre otras firmas de inversión están WCM Investment Management con participación de Lingotto Innovation, Foxhaven, Galdana Ventures, Stelac y Allen & Company LLC. Andreessen Horowitz ha sido un fondo de inversión de los más importantes de Silicon Valley, al ser de los primeros en impulsar a la antigua Twitter. Esta no es la primera inversión de Andreessen Horowitz en Latinoamérica, pero sí la primera desde su fondo A16z Growth, y la más grande.