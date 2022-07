Agencias de viajes le responden a Batakis: "La incapacidad de generar dólares es del Gobierno"

Las agencias de viaje salieron a responderle a Silvina Batakis y aseguraron que el turismo no es el culpable de la fuga de dólares, sino el Gobierno, que "tomó medidas ineficaces que representan un golpe pleno para la actividad".

El sector reaccionó a las contundentes declaraciones de la flamante ministra de Economía sobre el impacto que genera en la economía argentina la salida de divisas por viajes al exterior y encendió las alarmas frente a la posibilidad que deslizó Batakis sobre un endurecimiento de las restricciones.

Consultadas por este medio, fuentes oficiales resaltaron que, por el momento, no hay nuevas medidas contempladas. No obstante, en un clima de incertidumbre, en la industria temen que haya más disposiciones, teniendo en cuenta que la semana pasada el Banco Central restringió aún más la financiación para servicios turísticos en el exterior, vigente desde diciembre. Anuló la posibilidad d e sacar préstamos personales para esta finalidad. Ahora, solo se podrá abonar en un pago con tarjeta de crédito o en cash.

En ese sentido, los operadores advierten sobre el impacto negativo que tendría un cepo reforzado al flujo emisivo y receptivo, en un contexto en el que el segmento comienza a recuperarse del golpe que sufrió por el Covid-19, pero que todavía se encuentra lejos de recuperar los niveles prepandemia.

En la primera entrevista televisiva que la nueva ministra de Economía le concedió este miércoles por la noche a TN, declaró que "el derecho a viajar colisiona con el derecho a la generación de los puestos de trabajo". "Cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares son los que deberían haber ido al sector productivo, estamos dañando el futuro de los argentinos", sostuvo Batakis.

El sector turístico confrontó a Silvina Batakis

Al respecto, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) consideró que la frase de la ministra fue "desafortunada" y que "no tiene ningún sustento con la realidad". "Nos ponemos a disposición para darle toda la información que necesite sobre el funcionamiento de nuestra industria", afirmó Gustavo Hani, presidente de Faevyt, que representa a todas las agencias de viajes argentinas.

Para la industria, las medidas que el Gobierno tomó para contener la fuga de dólares fueron ineficaces.

"Las mismas medidas y declaraciones de siempre traerán, ni más ni menos, que los mismos resultados: ni dólares, ni trabajo, ni producción, y una gran frustración para quienes necesitan, por distintas razones, viajar al exterior", expresó, de forma contundenta, Hani.

El titular de la entidad confrontó a Batakis y aseguró que "el turismo emisivo también genera puestos de trabajo en cada rincón del país", a través de las más de 5000 agencias de viajes dedicadas a este segmento, las aerolíneas y las compañías que ofrecen seguros de viaje, entre los principales actores.

El Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve) argumentó que "el sector es impulsor de empleo genuino". "Plantear a la industria en términos contrapuestos a la generación de trabajo es desconocer su aporte. Además, genera ingreso de divisas, a través del turismo receptivo", informó el organismo en un comunicado.

El dueño de una agencia pyme le relató a El Cronista su realidad: en pandemia, duplicó el número de empleados y lanzó la atención al público, ya que hasta entonces funcionaba solo por el canal digital. "¿De que destrucción de de trabajo habla la ministra? Lo único que queda es que prohiban viajar al exterior", dijo, furioso.

En otro pasaje de la entrevista, Batakis comentó que "todas las personas tienen derecho a las vacaciones", pero que el Gobierno debe "administrar las reservas para que el país crezca". "Vamos a tomar todas las medidas para que esas reservas se vuelquen a los sectores productivos", anticipó e incentivó a viajar por la Argentina, con un guiño al programa de fomento nacional PreViaje: "Hay que invitar a que conozcamos más nuestro país".

"La incapacidad de generar divisas y oportunidades es de los funcionarios, no del turismo. Tomar medidas de este tipo -como el Impuesto País, el anticipo de Ganancias y la cancelación de las cuotas para el pago con tarjetas de crédito- está comprobado que fracasó. No solo no cumplen con los objetivos para las que fueron creadas, sino que no hacen más que limitar a una industria pujante que da empleo genuino en cada rincón de la Argentina", expresó Hani.

El 75% de los consumos en el exterior que se interpretan como gastos de turismo representan compras de bienes. Los viajes significan solo el 25%.

Sobre este punto también el presidente de Faevyt apuntó que "la ministra confunde las compras en el exterior, que en muchos casos coinciden con una oportunidad cambiaria, con los viajes al exterior que, en su gran mayoría, y contrariamente a lo que quiere instalarse, no son por placer, sino por necesidad o compromiso, ya sea laboral, deportivo, educativo, formativo, científico o de salud". Según la federación, solo el 40% de los que salen del país lo hacen por motivos turísticos.

Al respecto, Martín Romano, CEO de la Atrápalo, precisó que, a la hora de calcular los consumos en el exterior, la cuenta turismo del Banco Central tiene en cuenta todos los movimiento de las tarjetas de crédito en moneda extranjera en concepto de gastos turísticos, sin hacer una diferenciación.

En ese sentido, explicó que las compras de bienes en el extranjero, la mayoría de ellas en plataformas de comercio electrónico y con entregas mediante el sistema puerta a puerta, representan actualmente el 75% de los gastos en el exterior, mientras que los consumos turísticos significan el 25% restante.

En los primeros 5 meses de 2022, el turismo emisivo provocó un déficit de u$s 2451 millones, según el Banco Central.

Otros operadores sumaron sus críticas a los dichos de la ministra. "El turismo emisivo permite que también llegue al país turismo receptivo del exterior. Sin uno no hay otro, porque ninguna aerolínea va a traer gente si los aviones salen vacíos de la Argentina. No hace falta aclarar la cantidad de puestos de trabajo que genera el turismo receptivo", señaló Julian Gurfinkel, cofundador y chief marketing officer (CMO) de Turismocity.

"Por otro lado, a diferencia de las importaciones que se realizan al dólar oficial, para viajes ya hay un impuesto del 65%. Se supone que con la recaudación del Impuesto País se iba a ayudar a, entre otras cosas, generar puestos de trabajo", manifestó Gurfinkel.

Por su parte, José María Casabal, CEO de Volalá, consideró que "si se sumaran medidas restrictivas, sería muy negativo para la industria que más sufrió en la pandemia y quarentena".

Drenaje de dólares por turismo emisivo

En el primer cuatrimestre, llegaron al país 454.700 turistas extranjeros, mientras que salieron 668.900 argentinos, lo que arroja un saldo negativo de 214.200 personas, según el último reporte de "Estadísticas del Turismo Internacional", de mayo (último dato disponible), que elabora el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec).

En el primer cuatrimestre, llegaron al país 454.700 turistas extranjeros, mientras que salieron 668.900 argentinos.

Esta situación provocó un déficit de u$s 2451 millones en el rubro 'viajes y pasajes y otros pagos con tarjeta' durante los primeros cinco meses de 2022, lo que significó un 278%, de acuerdo al 'Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" que realiza el Banco Central. En mayo, fue de u$s 579 millones.

Así las cosas, aun con egresos de dólares crecientes, la entidad que dirige Miguel Pesce aclara que, "en un contexto de gradual recuperación del turismo emisivo, el déficit neto de la cuenta continúa en niveles por debajo de los observados históricamente para ese mes del año hasta principios de 2020".