Marco Bermúdez, niño español de 14 años que ya es empresario: “A los 8 experimenté el fracaso, pero he ganado más de 10.000 euros con mis proyectos”. (Foto: YouTube).

En España, el emprendimiento ha sido reconocido cada vez más como una opción valiosa entre las diversas salidas profesionales. En especial, son los jóvenes quienes lideran esta iniciativa, que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

Numerosos autónomos sostienen que el camino del emprendimiento presenta una serie de riesgos, sacrificios y desafíos. Sin embargo, todos los emprendedores que relatan sus experiencias comparten una característica en común: las ganas y el esfuerzo por llevar adelante un proyecto.

Este es el caso de Marco Bermúdez, un joven de 14 años que ya cuenta con experiencia en tres proyectos empresariales y posee una energía que lo impulsa a seguir creando. Mientras muchos de sus compañeros dedican su tiempo a la diversión, él se enfoca en generar nuevas soluciones para problemas reales. En una entrevista para Antena 3, el empresario compartió sus comienzos en el ámbito del emprendimiento y la realidad que pocos comunican detrás de la creación de una empresa.

Marco Bermúdez, empresario español de 14 años: “A los 8 años conocí el fracaso, pero he ganado más de 10.000 euros con mis proyectos” (foto: Oviedo.es).

La historia de un empresario a los 14

El joven emprendedor inició su trayectoria en el ámbito empresarial a la edad de ocho años mientras cursaba sus estudios en Genius School, una institución orientada a fomentar vocaciones emprendedoras desde la infancia. En dicho establecimiento, Bermúdez desarrolló su primer proyecto: diseñar un robot humanoide.

A pesar de que el emprendimiento no obtuvo los resultados previstos, se convirtió en una experiencia valiosa de aprendizaje. “A los 8 años comprendí lo que significa el fracaso“, afirma. Sin embargo, en lugar de desalentarse, continuó avanzando enfrentando nuevos desafíos y las circunstancias comenzaron a estar a su favor.

A los 10 años, realizó una inversión en su primera impresora 3D, con la cual llevó a cabo su primera iniciativa rentable: “ThreeDimensional”, una empresa dedicada a la producción de objetos como llaveros y letreros utilizando impresión tridimensional con materiales de origen vegetal. Gracias a este emprendimiento, Marco generó ingresos de entre 7.000 y 10.000 euros.

“Muchos opinan que no realizo actividades propias de un niño, pero efectivamente las llevo a cabo. He aprendido a combinarlas con el ser emprendedor”, expresa Bermúdez. “En mis momentos de ocio es cuando me dedico a trabajar”, concluye.

El joven empresario critica la falta de adaptación del sistema educativo actual

Marco Bermúdez se halla en el tercer curso de la ESO y expresa que “en clase me aburro como se aburre todo el mundo“. Desde su perspectiva, esto ocurre porque “la educación en la actualidad no se encuentra adaptada a las necesidades requeridas”, debiendo ser más práctica y menos teórica.

El joven considera, por ejemplo, que “deberían comenzar a enseñarme Inteligencia Artificial, que, al fin y al cabo, no representa el futuro, sino que es el presente. La falta de enseñanza en este ámbito sugiere que está desfasada para lo que se debe requerir“.

Por otro lado, sus padres le sugieren que estudie una carrera, algo con lo que él sostiene total conformidad. “Tengo la intención de cursar una carrera y la mantendré. No tengo claro cuál, pero debo prepararme por si esto no resulta favorable. Al final, se trata de educarse en otros ámbitos”, manifestó.

El consejo definitivo de un joven empresario para emprender con éxito

Adicionalmente a su primer éxito y sus intentos previos, el joven lleva a cabo una cuarta iniciativa: “Smart Bridge”, un software de ingeniería civil que optimiza el diseño de puentes mediante el uso de inteligencia artificial. Para su progreso, requiere financiación y ha manifestado de manera directa que busca 250.000 euros para materializar esta idea.

En noviembre de 2024, en una entrevista para el medio El Comercio, Bermúdez expuso por qué decidió emprender y citó una frase de Steve Jobs que lo inspira a diario: “Estamos aquí para darle un mordisco al Universo. Si no, ¿para qué otra cosa podríamos estar aquí?”.

“Es la satisfacción de crear algo propio; te llena enormemente. La capacidad de hacer algo por la sociedad es lo que me impulsa”, manifestó el joven emprendedor. Su trayectoria, desde los primeros tropiezos hasta los primeros ingresos y su ambición tecnológica, inspira por su claridad y determinación a una muy temprana edad.