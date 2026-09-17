Colpensiones otorgará un auxilio superior a cinco salarios mínimos a quienes cumplan estos requisitos.

Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 17 de septiembre de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.122,91 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del dólar subió 1.48%, pero en el último año acumula una caída de 17.12%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable comparado con la volatilidad anual del 13.54%.

En las últimas 5 sesiones, el Dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar encadenó cinco jornadas de descenso y luego cinco de recuperación, quedando aproximadamente donde empezó, con volatilidad alta y sin tendencia definida.

La cotización del Dólar muestra una tendencia al alza en los últimos cinco días. Esto sugiere un aumento en la demanda de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: