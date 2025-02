Empieza a volar la primera aerolínea de aviones chicos habilitada entre ciudades argentinas

Los vuelos que conectarán a las localidades bonaerenses de Tandil y Olavarría con Aeroparque ya tienen fecha de despegue. Si bien el comienzo de la operación de Humming Airways estaba planeado para fin del año pasado, la aérea que operará los vuelos con aviones con capacidad para 19 asientos, está a la espera de una última habilitación para dar inicio a su actividad.

Humming Airways fue la primera aerolínea de aviones de bajo porte en empezar a operar en la Argentina, tras la desregulación del mercado aerocomercial que simplificó los trámites para conformar una línea aérea. De hecho, a mediados de febrero inauguró la ruta Villa María-Venado Tuerto-Aeroparque.

Los boletos para este tipo de conexiones se comercializan por paquetes y en dólares, y, según indicó Francisco Simón Errecart, uno de los fundadores de Humming y CEO de la compañía, el 60% de los pasajes para 2025 ya están vendidos.

Por ahora, hay tres paquetes disponibles. El primero de ellos, de entre 40 y 100 pasajes anuales, con un valor de u$s 200 por tramo. El segundo paquete incluye entre 100 y 150 pasajes por año, con un precio que ronda los u$s 175 por tramo. Por último, más de 150 boletos anuales tienen un valor de u$s 150 por tramo.

Dada la presencia de grandes compañías en estas dos ciudades del interior -Globant y Genneia en Tandil y Loma Negra en Olavarría-, indicó Errecart, la mayoría de los clientes de la aerolínea son corporativos.

No obstante, también el público en general tiene la posibilidad de comprar los boletos a través de la página web de la aerolínea, aunque con un precio más elevado, ya que no es obligatorio comprar un paquete per se. Estos tickets tienen un valor que ronda entre los u$s 250 y los u$s 300 ida y vuelta.

La empresa cuenta con un único avión -más otro de backup, en caso de eventualidades- que tiene capacidad para 19 pasajeros .

Se trata de una aeronave Fairchild Swearingen Metroliner , que despegará desde Tandil . La duración del viaje, según proyecciones de la empresa, no superará los 60 minutos.

Esta semana también se habilitó a una nueva empresa de aviones pequeños para empezar a operar en la Argentina. Se trata de Listrair, una nueva aerolínea nacida en Mar del Plata, cuyo nombre real es Listra 200 SA -Listrair es su denominación de fantasía-.

La aerolínea, fundada por el empresario Javier Faroni, consiguió la autorización para explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga, correo, y carga exclusiva, utilizando aeronaves de reducido porte. Hasta el momento no se informaron cuáles serán las rutas ni servicios que ofrecerán, ni tampoco cuándo empezarán.

El empresario, que fue legislador por el Frente Renovador de la Provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019, y es actualmente el titular de Deportick , la página oficial de venta de entradas para los partidos de la Selección Nacional de fútbol, es quien figura como presidente de Listra 200.

Faroni también formó parte del directorio de la aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, entre 2019 y 2021.