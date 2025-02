Los primeros vuelos comerciales con aviones chicos despegan con pasajes agotados

Los primeros vuelos con aviones pequeños están a punto de despegar. Humming Airways, la empresa que operará el tremo entre Villa María, Venado Tuerto y Aeroparque anunció que empezará a volar el próximo 11 de febrero. En tanto, la otra conexión de la aerolínea, la ruta que unirá Olavarría y Tandil con la terminal porteña, comenzará en las próximas dos semanas.

Los boletos para este tipo de conexiones se comercializan por paquetes y en dólares. Según indicó Francisco Simón Errecart, uno de los fundadores de Humming y CEO de la compañía, el 60% de los pasajes para 2025 ya están vendidos.

Por ahora, hay tres paquetes disponibles. El primero de ellos, de entre 40 y 100 pasajes anuales, con un valor de u$s 200 por tramo. El segundo paquete incluye entre 100 y 150 pasajes por año, con un precio que ronda los u$s 175 por tramo. Por último, más de 150 boletos anuales tienen un valor de u$s 150 por tramo.

El servicio estuvo pensado, aseguró Errecart, para un público corporativo. Es que hay varias grandes empresas que tienen bases, tanto en Tandil (Globant y Genneia), como en Olavarría (Loma Negra), Venado Tuerto (Syngenta y Corteva) y Villa María (Punto Agro y AgroAlliance).

Es por esta razón que, en su mayoría, los clientes que ya cuentan con paquetes para cualquiera de las dos rutas que operará Humming, son empresas.

No obstante, también el público en general tiene la posibilidad de comprar los boletos a través de la página web de la aerolínea, aunque con un precio más elevado, ya que no es obligatorio comprar un paquete per se. Estos tickets tienen un valor que ronda entre los u$s 400 y los u$s 450 ida y vuelta.

"Aunque es un precio relativamente alto si se compara con una vía de transporte terrestre, como un colectivo o un auto propio, con el tiempo creemos que vamos a poder ofrecer tarifas más competitivas. Además, en el caso de las empresas, el avión les gana a los remises, que pueden cobrar $ 500.000 en un tramo entre Buenos Aires y Olavarría", aseguró el empresario.

Además, el diferencial más importante de la empresa es el hecho de operar desde Aeroparque. Sucede que su ubicación, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, lo ubica como el punto preferido por los viajeros que tienen vuelos internos.

Sobre todo, en este caso, en el que la distancia entre un punto (Tandil) y el otro (Buenos Aires) no supera los 500 kilómetros, por lo que no se justifica aterrizar en Ezeiza o San Fernando y, a la hora de vuelo, sumar unos 60 minutos más para ingresar a la Capital.

"La estrategia de negocios es unir dos puntos en una misma ruta. Es una forma de no tener capacidad ociosa en el avión, ya que tratamos de llenarlo lo máximo posible", develó Errecart. La empresa cuenta con un único avión -más otro de backup, en caso de eventualidades- que tiene capacidad para 19 pasajeros .

Se trata de una aeronave Fairchild Swearingen Metroliner , que iniciará con dos frecuencias semanales en el trayecto Buenos Aires-Venado Tuerto-Villa María, con vuelos los martes a las 6 y miércoles a las 19. La duración del viaje, según proyecciones de la empresa, no superará los 60 minutos.

La reactivación de esta ruta, además, dio inicio a un proceso de licitación entre dos compañías que se disputan la renovación de la terminal ubicada en la localidad santafesina.

Es que, según comunicó la Municipalidad de Venado Tuerto, la pista del Aeródromo Tomas Kenny tiene, entre otras cosas, deformaciones y desprendimiento de pavimento, así como también grietas longitudinales, lo que hace aún más urgente su reconstrucción.

La autoridad local confirmó que fueron dos las empresas que se presentaron a la licitación para la renovación de la pista. Una fue Cevial, empresa santafesina dedicada al movimiento de suelos, demoliciones y excavaciones, que ofertó $ 75 millones para la reconstrucción de la pista.

La otra compañía que participó de la licitación fue la cordobesa Horizonte Vial, cuya oferta rondó los $ 74 millones. Es una empresa dedicada a la construcción de obras viales y de infraestructura. La Municipalidad aseguró que las obras se podrán seguir realizando una vez comenzada la operación de Humming en la localidad santafesina.