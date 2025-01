Los 'cielos abiertos' también atraen inversiones en aeropuertos 'dormidos'

El despegue de los vuelos interprovinciales está cada vez más cerca. De hecho, Humming Airways, empresa que conectará a Venado Tuerto y Villa María con Aeroparque, confirmó que empezará a hacerlo de forma regular a partir de febrero. La reactivación de esta ruta dio inicio a un proceso de licitación entre dos compañías que se disputan la renovación de la terminal ubicada en la localidad santafesina.

Es que, según comunicó la Municipalidad de Venado Tuerto, la pista del Aeródromo Tomas Kenny tiene, entre otras cosas, deformaciones y desprendimiento de pavimento, así como también grietas longitudinales, lo que hace aún más urgente su reconstrucción.

La autoridad local confirmó que fueron dos las empresas que se presentaron a la licitación para la renovación de la pista. Una fue Cevial, empresa santafesina dedicada al movimiento de suelos, demoliciones y excavaciones, que ofertó $ 75 millones para la reconstrucción de la pista.

La otra compañía que participó de la licitación fue la cordobesa Horizonte Vial, cuya oferta rondó los $ 74 millones. Es una empresa dedicada a la construcción de obras viales y de infraestructura.

Ahora, la autoridad municipal deberá evaluar ambas ofertas, conforme los requerimientos del pliego licitatorio. Sin embargo, el Municipio aclaró que su presupuesto oficial es de $ 63,4 millones y que las primeras obras serán el fresado de la carpeta de rodamiento existente (retirarán las capas de asfalto deterioradas para reemplazarlas por otras nuevas), limpieza de superficie y reconstrucción de la carpeta asfáltica en el tramo de 1000 a 1500 metros.

El aeródromo, fundado en 1981, tiene una pista principal de asfalto de 1500 metros de largo por 30 metros de ancho y una zona de giro de 50 metros de lado. Cuenta, además, con una terminal de 230 metros cuadrados (m2), una aeroplanta YPF y un sistema de balizamiento nocturno.

Cuándo empiezan los vuelos con aviones pequeños y cuánto salen los boletos

Aunque la ruta entre Venado Tuerto, Villa María y Aeroparque se inauguró la semana pasada -contó con la participación del Secretario de Turismo, Daniel Scioli-, los vuelos regulares estarán disponibles a partir de febrero de 2025. Sin embargo, los primeros paquetes de tickets ya están a la venta.

Por ahora, hay tres opciones disponibles. El primer paquete, de entre 40 y 100 pasajes anuales, tiene un valor de u$s 200 por tramo. El segundo incluye entre 100 y 150 pasajes por año, con un precio que ronda los u$s 175 por tramo. Por último, más de 150 boletos anuales tienen un valor de u$s 150 por tramo.

La desregulación del mercado aerocomercial que se desarrolló a lo largo de 2024 cargo de Federico Sturzenegger fue indispensable para la concreción de este servicio, así como para la posterior habilitación como operadores aerocomerciales para este tipo de empresas.

De hecho, uno de los últimos decretos que publicó el Gobierno (disposición 12/24 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo), las empresas que cuenten con, al menos, una aeronave, pueden gestionar la autorización aerocomercial y el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) en una única ventanilla.

"A quienes tengan pequeños aviones en las distintas ciudades del país los invitamos a convertirse en líneas aéreas locales conectando dichas ciudades con los aeropuertos troncales del país", indicó Sturzenegger al momento de la publicación de la norma.

Humming Airways fue fundada el año pasado por tres jóvenes socios, según se publicó el 14 de mayo en el Boletín Oficial. Entre ellos, se destacan Santiago Leopoldo Lugones, Francisco Simón Errecart y Danilo Enrique Massalin Dammann.