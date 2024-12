Los primeros pasajes para vuelos con aviones chicos se venden por paquete y en dólares

Humming Airways, la empresa aérea que conectará a Tandil y Olavarría con Aeroparque ya tiene fecha de despegue, a la vez que puso a la venta los primeros tickets para volar aquella ruta a partir del año que viene. Los precios de los pasajes son en dólares y los boletos se venden en paquetes.

Si bien el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo en octubre que en noviembre habría vuelos entre Tandil, Olavarría y la terminal porteña, el comienzo de las operaciones no sucedió el mes pasado y y tampoco sucederá este año. La ruta que conectará a las tres localidades estará operativa en febrero de 2025. También iniciará en ese momento la nueva ruta de Humming entre Venado Tuerto, Villa María y Aeroparque.

Por ahora, hay tres paquetes disponibles. El primero de ellos, de entre 40 y 100 pasajes anuales, con un valor de u$s 200 por tramo. El segundo paquete incluye entre 100 y 150 pasajes por año, con un precio que ronda los u$s 175 por tramo. Por último, más de 150 boletos anuales tienen un valor de u$s 150 por tramo.

Aunque estos paquetes están dirigidos a un público corporativo, dado que hay varias grandes empresas que tienen bases, tanto en Tandil (Globant y Genneia), como en Olavarría (Loma Negra), Venado Tuerto y Villa María, también el público en general tendrá la posibilidad de comprar los boletos a través de la página web de la aerolínea.

Estos, según comentó a este medio Federico Simón Errecart, uno de los fundadores de Humming y CEO de la compañía, tendrán un valor que rondará entre los u$s 400 y los u$s 450 ida y vuelta.

"Aunque es un precio relativamente alto si se compara con una vía de transporte terrestre, como un colectivo o un auto propio, con el tiempo creemos que vamos a poder ofrecer tarifas más competitivas. Además, en el caso de las empresas, el avión les gana a los remises, que pueden cobrar $ 500.000 en un tramo entre Buenos Aires y Olavarría", aseguró el empresario.

Además, el diferencial más importante de la empresa es el hecho de operar desde Aeroparque. Sucede que su ubicación, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, lo ubica como el punto preferido por los viajeros que tienen vuelos internos.

Sobre todo, en este caso, en el que la distancia entre un punto (Tandil) y el otro (Buenos Aires) no supera los 500 kilómetros, por lo que no se justifica aterrizar en Ezeiza o San Fernando y, a la hora de vuelo, sumar unos 60 minutos más para ingresar a la Capital.

"La estrategia de negocios es unir dos puntos en una misma ruta. Es una forma de no tener capacidad ociosa en el avión, ya que tratamos de llenarlo lo máximo posible", develó Errecart. La empresa cuenta con un único avión -más otro de backup, en caso de eventualidades- que tiene capacidad para 19 pasajeros .

Según se publicó el pasado 14 de mayo en el Boletín Oficial, Humming Airways fue fundada por tres jóvenes socios: Santiago Leopoldo Lugones, Francisco Simón Errecart y Danilo Enrique Massalin Dammann.

La desregulación del sector, que empezó a principios de año con medidas que van desde la posibilidad de volar rutas domésticas con aviones y tripulación extranjera, hasta la reorganización de los espacios asignados a cada aerolínea en los aeropuertos, fue indispensable para la creación y posterior habilitación como operadores aerocomerciales para este tipo de empresas.

De hecho, uno de los últimos decretos que publicó el Gobierno (disposición 12/24 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo), las empresas que cuenten con, al menos, una aeronave, pueden gestionar la autorización aerocomercial y el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) en una única ventanilla.

"A quienes tengan pequeños aviones en las distintas ciudades del país los invitamos a convertirse en líneas aéreas locales conectando dichas ciudades con los aeropuertos troncales del país", indicó Sturzenegger al momento de la publicación de la norma.