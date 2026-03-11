En el marco de la Argentina Week que se desarrolla en Nueva York, el presidente de Integra Capital, José Luis Manzano, expresó un fuerte optimismo sobre el futuro de la economía argentina, destacó el interés de los inversores internacionales y señaló a la minería, Vaca Muerta, el agro y la tecnología como los sectores que liderarán el crecimiento en los próximos años. Anticipó que se presentará al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En declaraciones a los medios, el empresario resaltó la gran concurrencia y la fuerte presencia del gobierno nacional y de los gobernadores en el evento, lo cual es una señal relevante para los inversores. “Lo de los gobernadores es importante porque muestra pluralidad; demuestra que el país no es una cuestión de un solo partido”, dijo. El empresario sostuvo que el interés por Argentina se percibe con claridad en los encuentros con fondos y ejecutivos de Wall Street, principalmente en “aquellos interesados en la economía real”. En ese sentido, consideró que el mercado financiero ya comenzó a abrirse para las compañías líderes. “El mercado para las empresas de primera línea ya se abrió desde el año pasado y las grandes compañías hemos podido acceder”, afirmó en una entrevista a la revista Forbes. Para Manzano, el resultado de las elecciones de medio término aportó previsibilidad al escenario. “Creo que trajeron tranquilidad a los fondos de equity”. En esa entrevista, también mencionó señales concretas de inversión extranjera en sectores estratégicos. “Hay señales muy claras, como la entrada de Hamm en Vaca Muerta o lo de Vicuña y Rio Tinto en minería. La inversión está entrando y va a seguir entrando”, aseguró en referencia a Harold Hamm, conocido como el “rey del fracking”, de Continental Resources, que busca replicar en la Argentina la eficiencia del shale estadounidense. De cara a los próximos años, Manzano detalló las principales apuestas de Integra Capital. “Estamos con una posición ‘long’ en minería: tierras raras, uranio, litio, cobre, zinc, plomo, plata y oro”, indicó. A esto se suman proyectos energéticos en Vaca Muerta: “En petróleo, estamos perforando en Neuquén y Río Negro y mirando activos de downstream”. Además, anticipó interés en los procesos de privatización que impulsa el Gobierno y confirmó que varios proyectos del grupo se desarrollarán bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Tenemos varios proyectos proyectados con el RIGI. El proyecto de potasio (Potasio Río Colorado) lo contempla y en Vaca Muerta seguramente la integración de upstream y facilities también se hará bajo ese régimen”, explicó. Asimismo, adelantó inversiones en energías renovables: “Tenemos proyectos de energía solar que sumarán dos o tres RIGI para el 2026”. Respecto al desempeño actual de la economía, Manzano relativizó las lecturas de estancamiento en algunos sectores. “No creo que esté estancada; la economía crece, aunque podría hacerlo más rápido si se acelera la inversión”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que aún quedan reformas pendientes. “Aún falta mucho en materia de desregulación y la volatilidad internacional afecta el riesgo país”. En su visión, el nuevo modelo económico implicará una fuerte transformación sectorial. “Habrá sectores que deberán hacer un gran esfuerzo de adecuación porque no son competitivos para este modelo”, dijo. Pero al mismo tiempo anticipó un fuerte dinamismo en actividades clave: “Hay sectores que van a volar: Vaca Muerta, la minería, el agro y la tecnología. Estos sectores compensarán a los que caigan”. Mirando al mediano plazo, Manzano proyecta un cambio estructural en la economía argentina. “Vamos hacia una economía muy exportadora y, por ende, una economía que sale de su déficit crónico de dólares”, afirmó. Y agregó: “Si logramos eso, seremos una economía estable”. Para alcanzar ese objetivo, planteó que será necesario un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado. “Para llegar ahí se requiere esfuerzo, disciplina, inversión y tomar riesgos; nosotros estamos haciendo nuestra parte”, aseguró. En cuanto al escenario global, el empresario reconoció que el contexto internacional genera inquietud. “Con preocupación”, respondió a Forbes al ser consultado sobre la coyuntura mundial. No obstante, consideró que Argentina se encuentra mejor posicionada que en otras etapas. “Argentina está en una mejor posición que en otras ocasiones porque tiene lo que el mundo necesita”. Manzano dejó una reflexión sobre el impacto de los conflictos globales. “Es doloroso que las guerras se conviertan en una oportunidad, y ojalá terminen pronto, pero el país está mejor parado frente al escenario global”.