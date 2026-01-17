José Luis Manzano, fundador y chairman de Integra Capital, disertó en el Future Minerals Forum 2026, organizado por el gobierno de Arabia Saudita

La creciente demanda global de minerales estratégicos volvió a poner a América Latina en el centro del interés de inversores y gobiernos. “ Latinoamérica puede consolidarse como un proveedor confiable y de gran escala para abastecer la creciente demanda global ”, señaló José Luis Manzano, fundador y chairman de Integra Capital.

El empresario identificó tres motores que empujan el consumo a nivel mundial. El primero es la electrificación, un proceso que ya está en marcha y que demanda volúmenes crecientes de minerales como cobre y litio. El segundo es la inteligencia artificial, cuyo desarrollo incrementa el consumo energético y, en consecuencia, la necesidad de insumos minerales. El tercero es la competencia entre Estados Unidos y China, que acelera decisiones de inversión y redefine las prioridades en materia de abastecimiento.

En el marco del Future Minerals Forum 2026, organizado por el gobierno de Arabia Saudita, el empresario participó de las discusiones centrales sobre el futuro del abastecimiento global de minerales críticos, en un encuentro que reunió a funcionarios, inversores y ejecutivos de más de 100 países en Riad.

Compartió panel junto al ministro de inversiones saudí, Khalid Al-Falih; Michael Barton, socio gerente y director ejecutivo adjunto del grupo Orion Resource Partners; Jeff Currie, director de estrategia de Energy Pathways en The Carlyle Group; José Luis Manzano, fundador y presidente de Integra Capital; Dominic Raab, director de asuntos globales de Appian Advisory; y Taylor Melvin, presidente y director ejecutivo de Ivanhoe Electric.

“ América Latina reúne las condiciones para convertirse en un actor central del nuevo mapa minero ”, remarcó Manzano, y sostuvo que la región cuenta con recursos disponibles, experiencia productiva y capacidad para responder a una demanda que se proyecta a varias décadas.

Uno de los principales puntos señalados fue la fragilidad de la cadena de suministro vigente. Aunque países como Perú y Argentina concentran una parte significativa de la producción minera, gran parte de esos minerales termina siendo comercializada y procesada en Asia, particularmente en China, antes de regresar a los principales mercados de consumo. Ese esquema, explicó, expone a la industria a riesgos geopolíticos, incrementa los costos y limita la planificación de largo plazo.

Frente a ese diagnóstico, Manzano planteó la necesidad de repensar la organización de la cadena de valor, con mayor cercanía entre producción, procesamiento y consumo. La incorporación de nuevos polos de procesamiento aparece como un factor clave para reducir la dependencia de un único destino y fortalecer la resiliencia del sistema.

El empresario remarcó que, más allá de la disponibilidad de recursos y del crecimiento de la demanda, la llegada de inversiones depende de la previsibilidad . “La estabilidad normativa y el respeto por el Estado de Derecho son condiciones centrales para canalizar capitales hacia proyectos de gran escala y de largo plazo”, concluyó.