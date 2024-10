IRSA vendió uno de los últimos pisos de oficinas disponibles en su torre de Catalinas

IRSA vendió una de sus últimas oficinas disponibles de su edificio 261 Della Paolera en Catalinas. La empresa informó a través la Comisión Nacional de Valores (CNV) que se desprendió de un piso de 1197 metros cuadrados (m2) y ocho unidades de cocheras por un total de u$s 7,1 millones.



Se trata de una de las últimas unidades que quedan en manos del holding que lidera Eduardo Elsztain. "Luego de esta operación, IRSA conserva la propiedad de 3 pisos del inmueble con una superficie locativa aproximada de 3.670 m2 además de unidades de cocheras y otros espacios complementarios", informó la compañía.

El precio de la transacción, según informó IRSA, fue de u$s 7,1 millones, lo que equivale a u$s 6000 por metro cuadrado (m2), "de los cuales u$s 6 millones ya fueron abonados y el saldo de u$s 1,1 millones, gravado con una hipoteca de primer grado, será cancelado en 24 cuotas mensuales devengando una tasa de interés del 8% anual".

El edificio 261 Della Paolera, fue inaugurado en 2021 y le significó al holding un desembolso de más de u$s 110 millones. En la última etapa de construcción vendió cuatro pisos a Globant y ese mismo año se desprendió de otros cuatro pisos más: los compradores fueron la Unión Europea (u$s 9,2 millones) y el Banco Santander, que se quedó con tres plantas (u$s 28,5 millones).



Actualmente IRSA, que mudó allí sus propias oficinas, solo cuenta con tres pisos en venta.

El mercado corporativo

La operación se da en un contexto favorable para el sector. Durante el tercer trimestre del año; se registró una baja de más de dos puntos porcentuales de la vacancia -espacios disponibles-, comparado al mismo periodo del año anterior, según datos de CBRE Argentina, empresa que brinda servicios inmobiliarios corporativos.

Si bien la reactivación de este negocio es moderada, el pronóstico de cara a 2025 es alentador.

"El mercado ha seguido una trayectoria positiva desde el inicio de 2024. Los indicadores del mercado reflejan una moderada reactivación, aunque todavía en base a movimientos acotados de transacciones puntuales", sostuvo Karina Longo, Research Manager en CBRE.

Según los datos del informe trimestral, la vacancia continúa desacelerando su ritmo aunque de manera leve, registrando un descenso de 2,1 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2023. Hoy los espacios disponibles representan un 15,9% del mercado.



Según los datos de CBRE, la superficie alquilada entre julio, agosto y septiembre alcanzó los 35.200 m2, cifra que muestra un 27% de incremento respecto al mismo periodo del año pasado. Mientras que la superficie liberada descendió hasta los 14.500m2 , registrando un retroceso del 37 por ciento.