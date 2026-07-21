Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

Las autoridades migratorias de Madrid, Lisboa, Roma y Barcelona mantienen vigentes los controles para los viajeros que intenten ingresar o salir del país con el pasaporte vencido, una situación que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y los organismos migratorios exigen contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones contempladas en acuerdos regionales.

¿Qué ocurre en Lisboa con los pasaportes vencidos?

Portugal exige a los ciudadanos extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar al país, de acuerdo con la normativa migratoria portuguesa y las reglas del espacio Schengen.

En algunos casos, dependiendo de la nacionalidad del viajero, es posible ingresar con un documento nacional de identidad válido cuando así lo permiten los acuerdos internacionales aplicables.

Las autoridades de control fronterizo y las aerolíneas pueden negar el embarque o el ingreso al territorio portugués si el pasajero presenta un pasaporte vencido o una documentación que no cumple con los requisitos exigidos para el viaje.

Para la mayoría de los viajeros de países no pertenecientes al espacio Schengen, el pasaporte debe tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen y haber sido emitido dentro de los últimos diez años. (Fuente: Representación creada con IA)

Por su parte, los ciudadanos portugueses que viajen al exterior deben cumplir con los requisitos documentales establecidos por el país de destino, por lo que se recomienda verificar la vigencia del pasaporte o del documento de identidad antes de emprender el viaje.

Qué exige Roma para entrar o salir del país

En Italia, las autoridades de control fronterizo exigen que los viajeros internacionales cuenten con un pasaporte válido y vigente o con un documento de viaje aceptado conforme a la normativa nacional y a las reglas del espacio Schengen.

Los ciudadanos de los países de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza pueden ingresar y salir de Italia utilizando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar un pasaporte. Otros viajeros deben cumplir con los requisitos documentales establecidos según su nacionalidad.

Si el pasaporte está vencido o no cumple con las condiciones exigidas para el viaje, las aerolíneas o las autoridades de control fronterizo pueden negar el embarque o la entrada al país.

Además, para la mayoría de los ciudadanos de países no pertenecientes al espacio Schengen, el pasaporte debe tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen y haber sido emitido dentro de los últimos diez años.

Madrid y Barcelona también exige documentación vigente para viajar

Los aeropuertos de España exigen a los viajeros extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente durante los controles fronterizos de ingreso y salida del país, de acuerdo con la normativa española y las reglas del espacio Schengen.

En el caso de los ciudadanos de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza, es posible viajar con un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar un pasaporte. Los demás viajeros deben cumplir con los requisitos documentales establecidos según su nacionalidad.

Además, para la mayoría de los ciudadanos de países no pertenecientes al espacio Schengen, el pasaporte debe tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen y haber sido emitido dentro de los últimos diez años.

Si el documento está vencido o no cumple con los requisitos exigidos, las aerolíneas o las autoridades de control fronterizo pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso al país.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: