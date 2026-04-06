“Hoy los manuales de innovación quedaron viejos y, si uno quiere seguir aprendiendo, tiene que mirar a quienes están disrumpiendo industrias y conectando de nuevas formas con la gente”, explicó Nicolás Pimentel, fundador de Be Coming Mode y autor de El Método Taylor Swift. En ese sentido, sostuvo que estos casos funcionan como “antimanuales”, ya que “van aprendiendo mientras hacen y desde ese lado logran resultados distintos”. Uno de los ejes que aparece en común entre todos los casos que analiza el experto en su libro es el rol de la comunidad. “La palabra comunidad es compleja y muchas veces se confunde con audiencia. Pero una audiencia se paga o es esporádica, mientras que la comunidad se gana”, señaló. Y agregó: “Se construye a partir de lo que generás, lo que hacés y lo que estás dispuesto a dar”. Según Pimentel, ejemplos como Taylor Swift, Bizarrap o las fiestas Bresh muestran que el diferencial está en ofrecer algo más allá de lo esperado. “Generaron comunidades desde otros lugares, dando mucho más de lo que una marca o un artista suele dar”, afirmó. En ese contexto, consideró que las empresas deben acercarse cada vez más al pulso cultural. “La generación Z está generando grandes signos de pregunta en los patrones de consumo, pero también pasa con la generación silver, que tiene otra actitud y capacidad de consumo”, planteó.