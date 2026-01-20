En esta noticia Sobre los trabajadores de General Motors y Ahmsa

Cuando se le preguntó hoy a la presidenta de México sobre un posible acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, que excluiría a Canadá, indicó que “vamos a esperar, nunca ayuda estar especulando.”

Las declaraciones de la mañanera de hoy se dan después de que el presidente Trump, la semana pasada, dijera que el T-MEC “no tiene ventaja real”, durante su visita a una planta de Ford, en el estado de Michigan. El mismo CEO de Ford exige que se mantenga el acuerdo trilateral.

Ya la semana pasada, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que las conversaciones con las partes de Estados Unidos continúan, aunque la revisión oficial aún no comienza oficialmente.

En ese mismo sentido, la presidenta de México comentó hoy que “con el gobierno de Estados Unidos tenemos conversaciones, tenemos pláticas. Aún no inicia formalmente la revisión.” Dijo estar optimista sobre el acuerdo respecto al T-MEC: “Queremos que se cierre bien, por la certeza de las inversiones para nuestro país.”

Aunque no negó un posible acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, sí señaló que “la decisión de Canadá se verá en este tiempo”. Como contexto indicó que el ministro Carney de Canadá fue a China y “estableció una relación comercial con China”.

Sobre los trabajadores de General Motors y Ahmsa

Ante el despido de entre 1,000 y 1,900 personas de la planta de General Motors en Ramos Arizpe, la presidenta Claudia Sheinbaum puso el acento en que “garantizaron una inversión de u$s 1,000 millones para México”.

Señaló que se trata de un ajuste en la producción de autos eléctricos ya que se eliminaron los incentivos que había puesto el presidente Biden para estos vehículos. Ahora que ya no están los incentivos, se espera menor producción.

“Al quitarse estos incentivos del vehículo eléctrico, ellos tienen que cambiar su orientación en la producción, dado que ya no cuentan con estos incentivos en los Estados Unidos para vender los autos eléctricos. De todas maneras, siguen con inversiones.”

Sobre Coahuila, mencionó como uno de sus pendientes la resolución del caso AHMSA. “Esperamos que en el próximo mes, máximo mes de febrero, se pueda ya resolver la subasta de esta planta, que la pospuso la jueza un tiempo.” Después de la venta de la empresa, se darían los finiquitos a los trabajadores en los siguientes meses.