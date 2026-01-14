General Motors, uno de los mayores empleadores privados del país, anunció que invertirá u$s 1,000 millones en los próximos dos años en las operaciones mexicanas de manufactura.

Al anunciar los resultados de GM para 2025, Paco Garza, presidente y director general de GM México, dijo que la inversión va “en línea con los esfuerzos del gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno”.

Si bien la empresa refirió que los detalles de la inversión y sus proyectos específicos de manufactura “se darán a conocer más adelante”, Garza recalcó los esfuerzos de la empresa en la demanda doméstica.

En su reporte sobre 2025, GM México dice que la empresa vendió 198,153 unidades, con lo que se mantiene en el segundo lugar de la industria mexicana (detrás de Nissan), con una participación de mercado de 12.2%.

“Tan solo en el mes de diciembre, las ventas de la compañía registraron un incremento de 11.2% frente a

diciembre de 2024, impulsado por un aumento del 10% en Chevrolet y un 27.7% en el canal Premium, que integra las marcas Buick, GMC y Cadillac”, dijo la empresa.

Una inversión de este talante no se veía por parte de GM desde 2021, cuando dijo que canalizaría u$s 1,000 millones para la producción de componentes y vehículos eléctricos en su planta en Ramos Arizpe.

Posteriormente, el año pasado, a nivel global la empresa anunció la inversión de u$s 4,000 millones para ampliar su huella en Estados Unidos, lo que incluía mover la producción de ciertos vehículos (como la Blazer o Equinox) de México al país del norte.

El anuncio adelantado de Paco Garza se da justo cuando Donald Trump arremetió contra la industria automotriz en Norteamérica a la luz de la revisión del T-MEC.

Las declaraciones del presidente estadounidense llevaron a personajes como el CEO de Ford, Jim Farley, así como la presidenta Claudia Sheinbaum, a defender el T-MEC y resaltar la relevancia de la industria automotriz en el empleo e integración económica de la región.

PageGroup: sólida en Latam, menos en México

La firma de reclutamiento PageGroup cerró el cuarto trimestre con un desempeño positivo en la mayoría de los mercados de América, pero con México claramente rezagado dentro de América Latina, golpeado de lleno por la incertidumbre arancelaria.

En una llamada con analistas sobre los resultados del cuarto trimestre de su año fiscal, Kelvin Stagg, CFO de la empresa, dijo que en América Latina, sin incluir Argentina, la utilidad bruta creció 1%, todavía sobre una base de comparación relativamente baja.

Brasil, el mayor mercado de la región, aumentó 6%, impulsado por el negocio de reclutamiento temporal, que prácticamente subió 30% en el trimestre.

México fue el mercado menos positivo de la región: los ingresos cayeron 17% por la persistente incertidumbre en torno a posibles tarifas, que frenó decisiones de contratación y nuevos proyectos.

Colombia fue el caso más destacado, con un salto de 22% gracias a un fuerte desempeño de Page Consulting en proyectos de tecnología, en marcado contraste con la caída observada en México.

Ojo, usuarios de FSD de Tesla

Tesla dejará de vender su paquete de conducción autónoma total (Full Self-Driving, FSD) como compra única y sólo lo ofrecerá bajo esquema de suscripción mensual a partir del 14 de febrero, anunció Elon Musk en X. El cambio refuerza la estrategia de la automotriz de transformar el software en una fuente recurrente de ingresos, en línea con el modelo de servicios de suscripción típico del sector tecnológico.

Hasta ahora, los clientes podían adquirir FSD como un pago único e incorporar la función de manera permanente al vehículo.

Tras el 14 de febrero, la única forma de acceder a FSD será mediante una suscripción mensual, lo que flexibiliza el acceso pero elimina la opción de “propiedad” de por vida del software.

En México, el tanto el FSD básico como el mejorado se cotizan en MXN 2,299 pesos mensuales.