Hay un tipo de bloqueo que no se parece a la procrastinación ni al miedo. Es más sutil. Más inteligente. Se instala en personas que leen mucho, que piensan antes de actuar, que no se permiten el lujo de equivocarse. Y lo que hace es simple: convertir cada decisión pendiente en un empate permanente. Cuanto más estudiás, más leés, más consultás, más podés construir un argumento válido para casi cualquier camino. Eso no te da claridad. Te da justificación suficiente para ir en cualquier dirección... y por eso no vas en ninguna. Hay un nombre para esto: parálisis por exceso de información. El problema no es que te falte criterio. Es que usaste tu inteligencia para construir el argumento perfecto para no decidir. La identidad de quienes estudian y se preparan está construida sobre el saber. Sobre leer más que los demás. Sobre entender lo que otros no ven. Eso es real y tiene valor. El problema aparece cuando ese saber se convierte en la fuente de la autoestima. Entonces cualquier movimiento hecho sin información perfecta se siente como una amenaza a quién sos. Y sin darte cuenta, estructurás tu vida para nunca llegar al momento de actuar. Prepararse deja de ser una herramienta. Se convierte en un refugio. Y desde adentro del refugio todo parece razonable: falta leer un libro más, consultar a otra persona, esperar el momento justo. El problema es que ese momento no llega porque vos no lo dejás llegar. Siempre aparece algo nuevo que parece justificar esperar un poco más. La espera se autoabastece sola. Acá hay una distinción que cambia todo: la diferencia entre información suficiente e información perfecta. La segunda no existe. La primera sí, y llegás a ella mucho antes de lo que creés. Un criterio práctico para reconocerlo: si ya conocés los principales argumentos a favor y en contra de una decisión, y aun así no decidís, el problema ya no es informativo. Más datos no van a romper el empate porque el empate no es intelectual. Es una forma de protegerte de la posibilidad de equivocarte. Y eso, aunque se sienta como prudencia, tiene otro nombre: parálisis con mejor packaging. Lo que funciona es fijar un límite concreto. “Tomo esta decisión el jueves con lo que sé hasta entonces.” Y cumplirlo. No como resignación, sino como un acto deliberado de confianza en el criterio que ya fuiste construyendo. Decidir con información imperfecta no es imprudencia. Es madurez. La otra palanca es reducir la decisión a su versión mínima. En lugar de querer resolver todo de una vez, preguntate cuál es el paso más pequeño que te mueve en alguna dirección. Ese paso no cierra el tema, pero rompe la inercia. Y la inercia, una vez rota, rara vez vuelve a pesar tanto. Lo que parecía una montaña, en general, era solo el primer paso que todavía faltaba dar. El aprendizaje no viene antes de la acción. Viene siempre como consecuencia de ella. Todo lo que imaginás antes aún no existe: está solamente en tu mente. Esa decisión que tenés pendiente desde hace semanas no va a hacerse más clara con más información. Lo que falta no son datos. Es el movimiento. Y el movimiento empieza con una sola decisión: dejar de esperar estar completamente listos para empezar a serlo. Nadie que haya construido algo que valga lo hizo desde la certeza absoluta. Lo hizo desde el compromiso firme de avanzar igual.