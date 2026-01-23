En esta noticia Eurnekian se expande en el exterior

Corporación America Airports (CAAP), la empresa de Eduardo Eurnekian matriz de Aeropuertos Argentina, invertirá u$s 425 millones en los aeropuertos internacionales de Armenia que opera, para el desarrollo de infraestructura y mejoras operativas de las terminales.

La inversión estará respaldada por la extensión del contrato de concesión por 35 años con Armenia International Airports (AIA), la firma que opera los aeropuertos de Zvartnots y Shirak en Ereván, su capital.

AIA es la subsidiaria, desde 2001, del holding que preside el empresario Eduardo Eurnekian, de raíces armenias, y la primera concesión que Corporación América comenzó a operar por fuera de la Argentina .

Según establece el acuerdo, la subsidiaria deberá implementar un programa de inversiones por esa cifra a ejecutarse en los próximos siete años , bajo un plan que será revisado y actualizado cada cinco años.

Además, se introducen cambios significativos en el esquema económico de la concesión, reemplazando el anterior modelo de caja única (single till) por un régimen basado en la inflación que permite ajustes tarifarios anuales a partir de abril de 2027.

El Aeropuerto Internacional Zvartnots recibió alrededor de 5,5 millones de pasajeros en 2025, una cifra récord para la terminal. Por su parte, el aeropuerto de Shirak, más chico en cuanto a estructura, recibe alrededor de 100.000 pasajeros por año.

Corporación América Airports (CAAP) es el mayor operador aeroportuario privado del mundo. Actualmente, la firma opera 52 aeropuertos en seis países de América latina y Europa (Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Armenia e Italia).

En el plano local, Aeropuertos Argentina está ejecutando un plan de inversiones de u$s 1200 millones para la remodelación de varias terminales que opera. La mayoría se encuentran en el interior del país. De hecho, ya se anunciaron obras para Salta, Tucumán, Río Grande, entre otros, a la vez que, en diciembre del año pasado, se inauguró el aeropuerto de San Juan, tras una inversión de 55 millones de dólares.

El año pasado fue importante para la compañía: se quedó con las concesiones del Aeropuerto Internacional de Bagdad, en Irak, con el objetivo de desarrollar una terminal de nivel internacional, y del aeropuerto de Luanda, la capital de Angola. Se trata de la primera terminal que manejará el grupo en África y para la que invertirá alrededor de 3000 millones de dólares.

Según datos de la empresa, en 2025, Corporación América Airports transportó 86,7 millones de pasajeros, un 9,8% más que los 79,0 millones registrados en 2024.