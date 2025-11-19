Javier Milei departió en las oficinas de la Corporación América y puso de manifiesto la “vocación reformista” La Libertad Avanza y aventuró que quedan “600.000 decretos todavía”.

El Presidente sostuvo que su administración encarará una “segunda mitad de mandato” que dedicará a “generar las condiciones para crecer lo más posible”.

“Necesitamos más que nunca de la participación activa de empresarios y demás exponentes del sector privado”, expresó el mandatario al exponer en la Corporación

Asimismo, advirtió que su gobierno debió “soportar más de 40 leyes” del Congreso que “intentaron sabotear el programa económico” de la gestión libertaria. Por otra parte, apuntó: “Y vaya que el programa económico es bueno, porque por mucho menos se llevaron puestos gobiernos”, añadió.

Noticia en desarrollo...