Corporación América Airports (CAAP), el holding del empresario Eduardo Eurnekian y mayor operador aeroportuario privado del mundo, se quedó con la concesión para operar el aeropuerto de Luanda, la capital de Angola. Se trata de la primera terminal que manejará el grupo en África y para la que invertirá alrededor de u$s 3000 millones.

La nueva incorporación de CAAP será la terminal número 54 en el mundo para la compañía matriz de Aeropuertos Argentina, que tiene operaciones en la Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Italia y Armenia.

Fuentes de la empresa comentaron a El Cronista que, hasta el momento, no recibieron notificación por parte del Gobierno de Angola. Una vez que esta llegue, se abre un periodo de negociación por términos y condiciones del contrato.

Según informó el Gobierno angoleño, Corporación América administrará la nueva terminal junto con la constructora portuguesa Mota-Engil SGPS SA,su socia en el consorcio. La concesión, en tanto, estará vigente por 25 años, con posibilidad de renovación por otros 15 periodos más.

El grupo superó la oferta de un consorcio que incluía a la operadora china Yunnan Airport Group, que había sido preseleccionada el año pasado.

No obstante, tras la evaluación de las variables previstas en el programa de licitación, el pliego de condiciones y el memorando del inversor, CAAP obtuvo una puntuación de 93,25 sobre 100. Esta clasificación refleja la capacidad técnica, la solidez financiera y la experiencia demostrada en la gestión de infraestructura aeroportuaria del holding de Eurnekian.

El Aeropuerto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), actualmente operado por el Estado, recibe alrededor de 15 millones de pasajeros por año y es uno de los mayores proyectos de infraestructura que se inauguraron durante la presidencia de João Lourenço. Su administración busca atraer turistas e inversión extranjera en sectores como la agricultura para diversificar una economía fuertemente dependiente del petróleo.

El Gobierno angoleño -es el tercer mayor productor de petróleo de África- espera que la nueva terminal genere unos u$s 700 millones anuales para el Estado.

Eurnekian acelera en el exterior

CAAP está en plena expansión, tanto a nivel local, como en el exterior.

En el plano local, Aeropuertos Argentina está ejecutando un plan de inversión de u$s 1200 millones para la remodelación de varias terminales que opera. La mayoría se encuentran en el interior del país. De hecho, ya se anunciaron obras para Salta, Tucumán, Río Grande, entre otros, a la vez que esta semana se inauguró el aeropuerto de San Juan, luego de una inversión de u$s 55 millones.