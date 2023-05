Este empresario reabrió el tradicional restaurante ABC y cuenta por qué todavía es negocio apostar por el microcentro

Como todos los años, en diciembre de 2019, el tradicional restaurante alemán ABC avisó a sus habituales clientes de la peatonal Lavalle que volverían a abrir sus puertas en marzo, luego del verano. Sin embargo, la pandemia irrumpió en el mundo y, con el inicio de la cuarentena, el salón se vio obligado a seguir cerrado. Y cuando todo parecía indicar que la situación sería permanente, llegó el empresario gastronómico Jorge Ferrari para demostrar que todavía es negocio apostar por el microcentro porteño.

"La zona tiene una dinámica muy particular y un comportamiento cíclico, que se repite con los años. La pandemia no fue la primera vez en la que el centro quedó vacío. Ya había pasado con la híper de Alfonsín y tras la crisis de 2001, pero después se recupera. Hoy ya no hay locales vacíos en Florida, incluso el de Falabella. Es posible que para los dueños la rentabilidad sea menor, pero se ve mucho movimiento", dice Ferrari, que tiene otros restaurantes en el microcentro.

En su opinión, el centro está reviviendo con un público más diverso que el que había hasta 2020. Un ejemplo de eso es la sede que inauguró el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en un antiguo edificio de oficinas en San Martín y Perón . Eso logró que el movimiento se extienda más horas a lo largo del día y gracias a eso, alrededor se instalaron varias cervecerías alrededor.



Además, se ve mucho turismo extranjero. En particular, los uruguayos, que aprovechan los fines de semana para hacer compras, ir al teatro y salir a comer. A eso se le suman los planes de reconversión de la zona para atraer a más personas a vivir en el centro.

Compras, teatro y comida

"Estamos muy baratos y eso se nota en los restaurantes. De jueves a domingo se llena de uruguayos y paraguayos. Los días de semana son más los brasileños y chilenos. Hay quienes daban por muerto el centro, pero todavía tiene mucho para ofrecer", agregó.

No es la primera vez que Ferrari -un defensor a ultranza de la peatonal Lavalle- sale al rescate de restaurantes tradicionales. Ya lo había hecho en 2004, cuando adquirió Almacén Suipacha y ocho años después, cuando compró La Pipeta, que tiene la particularidad de funcionar en un sótano.

El salón tiene espacio para 105 cubiertos

Con ABC vio la posibilidad de reabrirlo y embarcarse en una cocina que desconocía por completo. Para poder hacer honor a la tradición de lugar estudió "la biblia" de la cocina alemana. Además tuvo que restaurar por completo el edificio de 1927 y arquitectura típica de la Selva Negra alemana, que sufrió un importante deterioro durante los tres años de cierre.

"Iba a ser apenas un refresh, pero nos dimos cuenta de que si tomábamos por ese camino íbamos a terminar haciendo arreglos durante tres años. Por eso nos tomamos tres meses e hicimos todo a nuevo. Desde la cocina hasta la restauración de carpinterías, vitrales y mesas y sillas", detalló.

Las tazas con la bandera alemana, un clásico del ABC

El salón tiene lugar para 105 cubiertos, a los que se les sumarán algunos más en la vereda. Además ampliará su horario de atención. Tradicionalmente, ABC solo abría al mediodía para atender a los trabajadores de las oficinas. Ahora le sumarán un menú de tablas y picadas alemanas para el after office y una cocina más elaborada para la noche, con la que esperan atraer a turistas.

"El día de la inauguración trabajamos a pleno. El 50% del local eran invitados míos, pero la otra mitad eran turistas que habían llegado por recomendación de los hoteles. Hay quienes creían que el microcentro estaba muerto, pero todavía tiene mucho para dar", cerró Ferrari.