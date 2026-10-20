Otro holding de la moda llega al país: abre primeros tres locales de sus marcas globales en un mismo shopping

Teodoro “Teddy” Karagozian, uno de los empresarios más conocidos de la industria textil argentina y dueño de TN&Platex, solicitó su concurso preventivo. La decisión se conoce ocho meses después de que Hilado S.A., una de las empresas de la familia, recurriera al mismo procedimiento en medio de la crisis que atraviesa el sector.

Según el Boletín Oficial, el empresario hizo la presentación el 26 de junio de este año y el concurso fue abierto el 18 de septiembre, en La Rioja.

Karagozian está al frente de una de las mayores textiles del país, que llegó a tener fábricas en Corrientes, Tucumán, La Rioja y Catamarca. Fundada por su padre, la empresa creció durante las últimas décadas y amplió su producción de hilados a telas, medias, indumentaria y otros productos.

La situación se conoce después de varios meses de dificultades. A comienzos de año, Hilado S.A., una de las empresas del grupo, solicitó su concurso preventivo y, poco después, DFAC, su marca de indumentaria, anunció el cierre definitivo . En paralelo, redujo la actividad en algunas de sus fábricas del interior del país.

Según la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), Hilado S.A. acumula 1421 cheques rechazados por más de $ 5916 millones, de los cuales 1420 fueron rechazados por falta de fondos. Del total, solo 84 cheques, equivalentes al 5,91%, figuran como abonados, por unos $ 590 millones.

El empresario Teddy Karagozian fue despedido del Consejo de Asesores

De una hilandería a uno de los mayores grupos textiles del país

TN&Platex nació en 1948, cuando Agop Karagozian, padre de Teddy, llegó a la Argentina desde Turquía y comenzó a trabajar en la industria textil. Junto con su hermano fundó Karatex, una empresa familiar dedicada a la actividad.

En 1979, la familia inauguró su primera hilandería en Monte Caseros, Corrientes, con una producción inicial de 150 toneladas mensuales. Con los años, la compañía creció y en 1998 TN&Platex se independizó de Karatex.

El empresario, junto con sus hermanos Aldo y Dino, continuó con la expansión de la empresa, que incorporó nuevas fábricas en Tucumán, La Rioja y Catamarca, además de ampliar su producción en Corrientes.

El grupo pasó de fabricar principalmente hilados a producir también telas, medias, indumentaria y productos textiles industriales. En Catamarca i ncorporó la fabricación de grandes bolsas utilizadas por sectores como el agro y la minería , mientras que en La Rioja avanzó con la confección de prendas de vestir.

En 2015, TN&Platex compró Ciudadela, la histórica fabricante de medias, y sumó una nueva línea de productos a su producción.

La compañía también desarrolló marcas propias. En 2022 lanzó XPIRIT, vinculada con la indumentaria deportiva, y al año siguiente creó DFAC, con la que comenzó a vender ropa fabricada íntegramente en la Argentina y directamente al consumidor.

Según la información institucional de la compañía, el grupo emplea a unas 1600 personas, con la mayor parte de su personal en el norte argentino.

Los problemas financieros

La caída del consumo interno, el aumento de las importaciones y el elevado costo financiero fueron algunos de los factores que complicaron la situación de Hilado S.A. A eso se sumaron las ventas de plataformas digitales extranjeras y el ingreso de ropa usada , según explicó la empresa al informar los motivos que la llevaron a solicitar su concurso.

La compañía aseguró que había intentado reducir costos, mejorar la productividad, sostener el empleo, invertir en tecnología y diversificar sus ventas. Sin embargo, el deterioro de la actividad aceleró la reestructuración que ya venía llevando adelante.

“Esta decisión no deseada que nos genera mucha tristeza, lamentablemente es necesaria. Tiene la misión de preservar a la empresa, a sus empleados y, por sobre todo, para seguir siendo un proveedor confiable”, sostuvo en el comunicado difundido entonces.

Las dificultades también alcanzaron a DFAC, que dejó de operar después de poco más de dos años. El cierre estuvo directamente relacionado con la paralización de la planta de Tucumán que abastecía buena parte de su producción.

Según pudo saber El Cronista, la fábrica frenó su actividad en enero y, durante los meses siguientes, la marca continuó vendiendo la mercadería disponible hasta quedarse sin productos nuevos.

La situación se había complicado en diciembre de 2025, cuando parte de las marcas para las que trabajaba el establecimiento decidieron reemplazar la fabricación nacional por prendas importadas.

La empresa evaluó otras alternativas para continuar, entre ellas tercerizar la producción o importar ropa desde China. Sin embargo, descartó ambas opciones porque implicaban abandonar la fabricación nacional, que había sido el principal diferencial desde su lanzamiento.

“Seguro nos iría bien, pero no seríamos nosotros. Por eso decidimos cerrar”, señalaron.

Como despedida, anunció la liquidación de todo su stock al costo real de producción. Según detalló, los precios contemplaban únicamente el costo fabril, las comisiones de la plataforma de pagos y los impuestos, sin margen de ganancia.

En paralelo, TN&Platex también realizó ajustes en otras fábricas del interior del país. En La Rioja suspendió una línea de confección de indumentaria, mientras que en Monte Caseros, Corrientes, redujo la fabricación de determinadas categorías.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Su paso por el Gobierno de Milei

Karagozian fue uno de los fundadores de la Fundación Pro Tejer, una entidad dedicada a promover la producción textil argentina y representar los intereses de las empresas del sector.

Durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei, integró el Consejo de Asesores Económicos del Presidente, encabezado por Demián Reidel. El grupo estaba integrado por empresarios y especialistas que colaboraban con el Gobierno en el análisis de distintas cuestiones económicas.

Sin embargo, en julio de 2024 fue apartado del Consejo después de expresar públicamente diferencias con algunas medidas económicas. En una entrevista, había planteado su preocupación por el atraso cambiario, la caída de la actividad privada y las dificultades que enfrentaban las empresas para sostener el empleo.

Las declaraciones tuvieron repercusión dentro del Gobierno y, al día siguiente, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que Reidel había decidido desvincularlo del grupo de asesores.