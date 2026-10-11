La WTTC representa al sector privado del turismo mundial y reúne a quienes deciden hacia dónde fluyen los capitales.

La 26ª Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que culminó este viernes en La Valeta, Malta, y volvió a ser el gran punto de encuentro del sector. Sin embargo, en un foro donde se definen inversiones y alianzas, la presencia de la Argentina fue mínima, no figuraron funcionarios nacionales entre los asistentes. Tan solo la Ciudad estuvo representada en el evento según pudo constatar El Cronista.

La cita, huelga decirlo, es clave porque el WTTC representa al sector privado del turismo mundial y reúne a quienes deciden hacia dónde fluyen los capitales. El organismo promueve inversiones de sus miembros en países con proyectos de desarrollo turístico, de modo que estar en la mesa puede abrir puertas de financiamiento, alianzas y visibilidad que son difíciles de conseguir por otra vía.

La convocatoria fue masiva: más de 200 CEOs y unos 1000 delegados de más de 100 países fueron de la partida. Participaron cadenas como Hilton, IHG, Four Seasons, MSC y Marriott, además de Microsoft, Google, Visa y American Express Travel, señal del peso que ganan la inteligencia artificial y los pagos. También asistieron exprimeros ministros, un enviado presidencial de Estados Unidos y ministros de España, Italia, Grecia, India, Egipto y Sudáfrica.

El WTTC aprovechó el escenario para presentar las cifras con las que prevé que cierre la industria este año. El sector aportaría u$s 12 billones a la economía mundial, el 9,9% del PBI, y sostendría unos 376 millones de empleos. El crecimiento proyectado es de 2,5%, por encima de la economía global. “Pese a los importantes desafíos geopolíticos, prevemos que el sector crezca un 2,5% este año”, señaló Gloria Guevara, la titular del organismo, en una conferencia de la que participó este diario.

Europa, anfitriona de esta edición, muestra un panorama aún más favorable: se proyecta un crecimiento de 3,1%, frente al 2,6% del año anterior, y el turismo sostiene uno de cada diez empleos del continente. Malta, la sede, aportaría u$s 4900 millones, el 16,9% de su PBI. El mensaje a los gobiernos fue claro: viajes sin fricciones, mayor conectividad y apoyo al crecimiento sostenible.

Ese dinamismo contrasta con la situación argentina donde la variable predominante es el déficit por el predominio, aunque en baja, del turismo emisivo sobre el receptivo. Los datos efectivos de 2025 del INDEC muestran que el gasto dentro del país fue de u$s 3110 millones, frente a los u$s 4400 millones que el WTTC estimaba, y el de los argentinos en el exterior alcanzó los u$s 7164 millones, con un saldo negativo de u$s 4054 millones.

La Ciudad participó del panel sobre Destination Stewardship durante la segunda jornada de la cumbre. LinkedIn (Valentín Díaz Gilligan)

Buenos Aires, una saludable excepción

En ese panorama, la Ciudad de Buenos Aires dijo presente representada por Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño y de Visit Buenos Aires .

Ante la consulta de El Cronista, Díaz Gilligan defendió la decisión de viajar. “Para nosotros es súper relevante estar acá donde vienen todos los CEOs, presidentes de grandes compañías turísticas del mundo. El objetivo, dijo, es intercambiar nuestra visión de hacia dónde va Buenos Aires en términos estratégicos y conocer cómo lo ven ellos”.

Según explicó, la agenda se centró en inversiones y en el vínculo con grandes cadenas y operadores. También incluyó mostrar la oferta porteña: cultural, deportiva, musical, teatral y gastronómica, esta última “muy bien valorada”. Y advirtió que el trabajo no termina ahí: “Hay que seguir siempre en el trabajo para que terminen decidiendo elegirnos a nosotros en lugar del resto del mundo”.

Gilligan tuvo reuniones con Hilton, Turismo de Portugal, CTrip y Minor Hotels buscando fortalecer el posicionamiento internacional de Buenos Aires y nuevas oportunidades de inversión que potencien el desarrollo económico del destino junto al sector.

LinkedIn (Valentín Díaz Gilligan)

La Ciudad también participó del panel sobre Destination Stewardship durante la segunda jornada de la cumbre, donde Díaz Gilligan explicó cómo es el modelo de gestión de Buenos Aires junto a referentes internacionales.

La gestión de destinos es una de las ocho prioridades estratégicas del WTTC, y es un tema que Buenos Aires conoce. Desde 2016 trabaja para convertirse en un Destino Turístico Inteligente centrado en las personas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes y la experiencia de los turistas, y de preservar su identidad.

En relación a la escasa presencia de otras provincias y de la propia área de Turismo de la Nación, el funcionario fue claro: “Cuanto mayor sea la relevancia de Argentina, mucho más fácil para el trabajo. La Ciudad hace su parte, pero el posicionamiento del país en su conjunto es lo que multiplica el efecto de cada acción de promoción”.

VisitBUE: cómo es el plan de CABA para salir al mundo

Detrás de esa presencia hay una política concreta. VisitBUE es la agencia público-privada de promoción turística internacional de la Ciudad. Su misión es posicionar y fortalecer la imagen de Buenos Aires como destino turístico internacional, y su directorio incluye a las cámaras hoteleras, gastronómicas y de agencias, que tienen voto en las decisiones.

La misión de VisitBUE es posicionar y fortalecer la imagen de Buenos Aires como destino turístico internacional. Visitbue.com

El modelo sigue el de Nueva York, Barcelona y Londres: cooperación entre el sector público y el privado. La meta declarada es triplicar la promoción de Buenos Aires en el mundo y llegar a 4,3 millones de turistas internacionales por año en ocho años, con un impacto económico superior a los u$s 3000 millones anuales para la Ciudad.

El plan se financia con el Derecho de Uso Urbano, vigente desde marzo de 2020, como en más de 150 ciudades del mundo. Lo pagan los turistas no residentes mayores de 12 años, por persona y por noche. La tarifa actual es de u$s 1,50 por noche en todas las categorías de alojamiento y representa menos del 1% del gasto promedio del visitante extranjero.

Los alojamientos y las empresas de cruceros actúan como agentes de percepción: cobran el derecho al momento del check out y lo ingresan a la AGIP mediante declaración jurada. Lo recaudado se destina a potenciar el turismo y la promoción de la Ciudad en el mundo.

En la práctica, VisitBUE combina presencia en ferias internacionales, acuerdos comerciales y campañas de marketing para sumar pasajeros y captar mercados y segmentos específicos. Impulsa ejes como gastronomía, tango, vida nocturna, deporte, compras, naturaleza y turismo LGBTIQA+, además del programa Stopover Buenos Aires y herramientas para operadores turísticos.

El turismo de reuniones es su carta más fuerte: en 2026 la Ciudad volvió a ser la primera de América en el ranking de la ICCA. El Plan de Turismo de Reuniones 2026–2030 busca sostener ese liderazgo e ingresar al top 12 mundial. Además, entre enero y julio de 2026 llegaron 1,6 millones de turistas internacionales, un 19% más que en el mismo período de 2025.