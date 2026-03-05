A través de su filial Colden, el grupo colombiano Gilinski invirtió u$s 107 millones en la petrolera GeoPark y, con una participación cercan al 20%, pasó a ser el mayor accionista de la energética, que el año pasado logró su aterrizaje en Vaca Muerta. El nuevo dueño es el holding del banquero Jaime Gilinski, el mayor millonario de su país, gracias a una fortuna de u$s 32.300 millones, según el ranking global que elabora la agencia Bloomberg. GeoPark, que tiene como objetivo ser la plataforma independiente líder de petróleo y gas en América latina, informó que la operación apunta a acelerar su estrategia de crecimiento en América latina, con foco en Colombia, el desarrollo de Vaca Muerta y “el posible acceso en Venezuela, preservando al mismo tiempo la flexibilidad para aprovechar otras oportunidades emergentes”, explicó el comunicado de la transacción. Según los términos del acuerdo, el grupo Gilinski se reservó el derecho de comprar acciones por hasta el 32% del capital de GeoPark. Tras un frustado primer intento, GeoPark -que había estado en la Argentina entre 2006 y 2021- logró hacer pie en Vaca Muerta a fines del año pasado. En septiembre, le compró a Pluspetrol dos áreas de petróleo negro en Neuquén: Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. El precio de adquisición fue de u$s 115 millones e invertirá entre u$s 500 millones y u$s 600 millones hasta 2028 en su desarrollo. Para 2030, espera tener desembolsados u$s 1000 millones, explicó en aquel momento su CEO, Felipe Bayón. Para la empresa, fundada en 2002, entrar a la formación no convencional argentina era estratégica. Sin mucho margen de crecimiento en Colombia -su producción ahí cayó de 41.000 barriles diarios en 2019 a 28.000 en 2025-, cualquier ambición de expansión debía ser sí o sí fuera de ese país. Al momento de la adquisición, Loma Jarillosa tenía un volumen de 1700 a 2000 barriles. Puesto Silva Oeste, todavía, no tenía producción. El plan es llevar la actividad a 20.000 barriles entre los dos hacia 2028. Eso le devolvería a GeoPark un plateau de 45.000 barriles por día. “En la Argentina, el avance en el desarrollo de la formación Vaca Muerta representa un componente significativo de las perspectivas de crecimiento a mediano plazo de la compañía, respaldado por las capacidades operacionales y la experiencia regional de GeoPark”, destacó el grupo Gilinski en el comunicado de la operación, que tuvo asesoramiento del banco de inversión brasileño BTG Pactual. El grupo Gilinski es uno de los mayores holdings de América latina. Tiene intereses en servicios financieros, alimentos, medios de comunicación, real estate y empresas de consumo masivo, tanto en la región como en Europa. En 2012, compró las operaciones de HSBC en Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay, por u$s 400 millones, y en 2013, asociado con el mexicano David Martínez -uno de los dueños de Telecom Argentina-, inyectó 650 millones de euros en el Banco Sabadell, de España. En 2019, pagó u$s 270 millones por los activos de BBVA en Paraguay. Actualmente, sus buques insignias son el banco GNB Sudameris, el banco digital Lulo Bank y la alimenticia Nutresa, dueña de las marcas Noel, Zenú, Pietrán, Jet, Ranchera, Crem Helado, Colcafé, Doria y los restaurantes El Corral y Papa John’s. También es propietario de medios (Grupo Publicaciones Semana y el diario El País, de Cali), hoteles (Four Seasons de Casa Medina y Charleston; Santa Teresa) y empresas como Rimax (muebles y productos de plástico) y Yupi (snacks). Además, participó en la recapitalización y reestructuración de Metro Bank, en el Reino Unido. La inversión en GeoPark le garantizó al grupo dos de las nueve sillas del directorio. Una ya está asignada: Gabriel Gilinski, hijo de Jaime y presidente de Nutresa. “La verdadera oportunidad que yo estoy viendo es el proyecto de Vaca Muerta en la Argentina”, declaró el nuevo chairman a los medios colombianos.