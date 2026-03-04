El grupo Perez Companc inyectó otros u$s 150 millones en Pecom, su petrolera, que semanas atrás se quedó con Manantiales Behr, el yacimiento de hidrocarburos convencionales más atractivo del portafolio de YPF: es el segundo más grande del país, detrás de Cerro Dragón, de Pan American Energy (PAE). El monto, de hecho, será para pagar la primera cuota de los u$s 410 millones que desembolsará por esa adquisición, anunciada a fines del mes pasado. “En su reunión celebrada el día de la fecha, el directorio de la sociedad resolvió aceptar una oferta remitida por su accionista Santa Margarita LLC, mediante la cual se comprometió a realizar un aporte irrevocable de capital a cuenta de futura suscripción de acciones por hasta un monto total de u$s 150 millones”, informó la empresa, en una nota elevada a la Comisión Nacional de Valores (CNV). “El aporte irrevocable de capital que hoy se informa tiene lugar en un contexto de gran dinamismo del sector energético argentino y continúa reafirmando el compromiso del accionista con el crecimiento y el desarrollo de la sociedad, a los fines de fortalecer la estructura de capital y concretar el soporte financiero requerido en esta etapa, para continuar impulsando proyectos estratégicos que permitan consolidar su posición en el mercado, afirmando la apuesta diaria tenida en miras por el aportante para el desarrollo y progreso de la República Argentina”, completó. Tras la venta en 2002 de Pecom, el histórico buque insignia familiar, a la brasileña Petrobras, los Perez Companc volvieron a la industria energética en 2015. Compraron los activos locales de la sueca Skanska y, tres años más tarde, con la adquisición de la local Bolland, consolidaron a la nueva empresa como una de las principales prestadoras de servicios de Vaca Muerta, con operaciones también en Brasil y Colombia. Pecom Servicios de Energía retornó a la operación petrolera en 2024, después de ganar dos áreas maduras en el Plan Andes, la licitación que hizo YPF para desprenderse de sus activos convencionales. Las áreas adjudicadas fueron Campamento Central -Cañadón Perdido (50% de participación) y El Trébol - Escalante. Ambas, al momento de la toma de posesión, producían más de 10.000 barriles diarios. La inversión total comprometida en las dos ascenderá a u$s 157 millones, informó en su momento el Gobierno de Chubut. El segundo gran paso se dio este año. A fines de febrero, YPF informó la venta de Manantiales Behr a Pecom, tras el frustrado traspaso de ese yacimiento a Limay Energía, una empresa del grupo Rovella Capital. Limay no pudo cumplir con el primer pago de los u$s 575 millones que ofertó por el área, ubicada en Chubut. Tampoco logró estructurar la operación. Manantiales Behr cerró 2025 con una producción de 25.000 barriles por día de petróleo y 400.000 metros cúbicos (m3) diarios de gas natural. Además, cuenta con una moderna planta de inyección de polímeros, que permiten mejorar la recuperación del recurso en el subsuelo. Pecom acordó un precio de u$s 410 millones (más IVA), al que hay que agregar un precio contingente de hasta u$s 40 millones y un eventual ajuste al cierre de la transacción. Se comprometió a pagar u$s 150 millones entre la fecha de la firma y el closing, y a cancelar el resto entre 12 y 24 meses posteriores a la rúbrica definitiva. El paquete adquirido incluye la concesión de transporte sobre tres oleoductos (El Trébol-Caleta Córdova, Km9-Caleta Córdova y Manantiales Behr-Cañadón Perdido) y la venta parcial del stock de materiales en los almacenes de Manantiales Behr y Km 20. A mediados de 2024, los hermanos Perez Companc definieron una reorganización interna. Hijos de quien fuera el hombre más rico de la Argentina, Gregorio Perez Companc -fallecido pocos días después-, ese movimiento consolidó el liderazgo de Luis -presidente de Pecom, de Molinos Río de la Plata y de Molinos Agro- como referente de su actual generación. Con sus hermanas Rosario y Pilar, quedaron al frente del actual holding, que a 2024 consolidaba una facturación anual de u$s 3500 millones. Definieron tres focos estratégicos. “La Argentina tiene un potencial enorme para proveer al mundo de energía, alimentos y proteínas”, afirmó Luis Perez Companc en sus recientes apariciones públicas. También aclaró otro de los drivers de esa decisión: "Eso es lo que veo de la Argentina. Por eso, tomamos con mis hermanas la decisión de traer casi todo nuestro patrimonio acá“.